1) O que é o Brexit?

Brexit — ou “British exit” (saída britânica) — se refere ao processo pelo qual o Reino Unido saiu da União Europeia após integrar durante 47 anos a aliança econômica e política entre os países europeus, construída após a Segunda Guerra Mundial.

Depois de um referendo no qual a opção “vote pela saída” venceu com 52% dos votos contra 48%, em junho de 2016, o Reino Unido tornou-se o primeiro país em deixar a UE, uma união de cerca de 450 milhões de pessoas, que se estende do Atlântico até a fronteira entre Rússia e Turquia. A saída formal do Reino Unido, em 31 de janeiro de 2020, foi considerada por seus apoiadores a recuperação da soberania política para o país, de 66 milhões de habitantes. Opositores o viram como um histórico retrocesso no processo de integração europeu, que poderia causar danos econômicos sem precedentes e o risco de renovar conflitos na fronteira da Irlanda, o único território que separa o bloco do Reino Unido.

Desde sua saída formal, Londres avançou no estabelecimento de regras de estreita cooperação sobre diversos aspectos, de comércio a estudantes estrangeiros, mas esta fase de transição vence à meia-noite do dia 31 de dezembro.