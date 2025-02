Brasil Nova onda de calor deve atingir o Rio Grande do Sul a partir deste fim de semana

21 de fevereiro de 2025

Em algumas partes do mapa gaúcho, temperaturas podem passar de 40ºC. (Foto: Divulgação/PMPA)

O Rio Grande do Sul deve enfrentar uma nova onda de calor entre este fim de semana e a próxima quinta-feira (27). Em áreas do mapa gaúcho como a Centro-Oeste, a empresa de meteorologia Climatempo projeta temperaturas de até 40ºC, reprisando fenômeno ocorrido em diversas regiões no período de 17 de janeiro a 12 fevereiro.

A faixa Leste a Norte Estado (incluindo parte de Santa Catarina) é alvo de alertas de perigo potencial entre segunda (24) e quarta-feira. Em Porto Alegre e demais cidades da Região Metropolitana, os termômetros tendem a saltar dos 33ºC registrados nesta sexta-feira para índices de 36ºC a 38ºC a partir de segunda.

Já no Interior gaúcho, a análise indica possibilidade de calor acima de 40ºC em alguns municípios. Dentre os principais “candidatos” está Quaraí, fronteiriça com a cidade uruguaia de Artigas e cuja estação de monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia sinalizou 43,8ºC no dia 4 de fevereiro, um recorde continental na ocasião.

Conceituação

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a onda de calor se caracteriza pela ocorrência de temperaturas máximas diárias que ultrapassam em 5ºC ou mais a média mensal durante pelo menos cinco dias seguidos.

Já a chamada “bolha de calor” (também conhecida como “domo” ou “cúpula”) consiste em uma área de alta pressão que permanece em uma área por dias ou semanas, podendo resultar em altas temperaturas.

(Marcello Campos)

