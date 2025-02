Brasil Brasileiros deportados dos Estados Unidos são presos ao aterrissarem no Brasil

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

O voo com 94 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou ao Brasil nesta sexta às 10h50. Foto: Casa Branca O voo com 94 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou ao Brasil nessa sexta (21) às 10h50. (Foto: The White House) Foto: Casa Branca

Dois dos 94 passageiros que desembarcaram em Fortaleza (CE) na manhã dessa sexta-feira (21), deportados dos Estados Unidos, foram presos no aeroporto da capital cearense logo depois da chegada do voo.

Contra eles, havia um Red Notice – Alerta Vermelho da Interpol (Polícia Internacional) para todos os países -, além de mandados de prisão da Justiça do Paraná e de Minas Gerais.

Um deles responde pelo crime de roubo e o outro por “arregimentar e levar cidadãos a outros países”, conforme a Polícia Federal (PF). A polícia não divulgou as identidades dos detidos, mas afirmou que eles eram foragidos da Justiça brasileira.

“Nós tivemos hoje, nesse voo, dois cidadãos brasileiros que estavam na lista da Interpol, que é um mandado internacional de prisão. Então, quando eles desembarcaram aqui no Brasil, nós já tínhamos previamente os dados, e eles foram conduzidos até a nossa viatura para cumprimento desse mandado de prisão”, afirmou o policial federal Simões de Oliveira Franco, em entrevista coletiva no Aeroporto de Fortaleza.

Ainda conforme Simões, eles desembarcaram antes dos outros passageiros no aeroporto e não saíram algemados. Eles vão agora irão para o IML fazer os procedimentos legais de saúde e, em seguida, vão ser apresentados para sistema penitenciário estadual. Caberá à Justiça definir em que Estado eles seguirão presos.

O voo com 94 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou ao Brasil nesta sexta às 10h50. Este foi o terceiro voo com deportados brasileiros no segundo mandato de Donald Trump. Fortaleza foi escolhida como destino para evitar que brasileiros sobrevoem o território nacional algemados.

Dos 94, nove são crianças e dois são idosos, informou Socorro França, Secretária de Direitos Humanos do Estado do Ceará. De acordo com ela, os brasileiros chegam “machucados emocionalmente” e estão sendo recebidos com serviços psicológicos e sociais, produtos de higiene e alimentação.

Desta vez, o embarque nos EUA foi acompanhado por um diplomata brasileiro em Alexandria, na Luisiana. O avião saiu do aeroporto de Alexandria (Luisiana), à 1h, pelo horário de Brasília. Após a chegada do grupo, um avião da FAB saiu de Fortaleza com destino a Belo Horizonte, às 13h25. Esse voo é para aqueles que optarem sair de Fortaleza ou não tiverem condições de pagar um voo comercial.

“Nós temos aqui kit de alimentação, kit de higiene, a saúde está aqui a postos. Temos um grupo de psicólogos e um grupo de assistentes sociais para fazer o atendimento a fim de que eles se sintam efetivamente em casa. É importante que nesse momento eles sintam que chegaram no país deles, que eles estão em casa, que nós estamos ali acolhendo. Porque geralmente, quando eles aqui aportam, já veem um tanto quanto tristes com tudo que aconteceu”, disse Socorro. As informações são do portal de notícias g1.

