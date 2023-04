Brasil Nova plataforma de petróleo entrará em operação no segundo semestre na Bacia de Campos

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2023

Navio plataforma terá capacidade de produção diária de até 80 mil barris de petróleo Foto: Divulgação Navio plataforma terá capacidade de produção diária de até 80 mil barris de petróleo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, visitou na sexta-feira (14) o navio plataforma Anita Garibaldi, uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo que está em processo de finalização no Estaleiro Jurong Aracruz, no Espírito Santo.

Com capacidade de produção diária de até 80 mil barris de petróleo e de processar até 7 milhões de metros cúbicos de gás por dia, a nova unidade entrará em operação no segundo semestre deste ano na Bacia de Campos, no Norte do Estado do Rio de Janeiro.

A Petrobras considera a plataforma estratégica para o Plano de Renovação da Bacia de Campos, voltado à revitalização de ativos maduros operados pela companhia na região.

Jean Paul ressaltou a importância da revitalização do campo de Marlim para os objetivos da companhia. “Marlim é um ícone dos campos gigantes do pós-sal, e a finalização da obra do navio plataforma Anita Garibaldi reitera ainda mais o protagonismo conferido pela Petrobras ao ativo e a outros projetos da Bacia de Campos. Depois de mais de três décadas do primeiro óleo do campo, estamos perto de inaugurar um robusto projeto de revitalização em Marlim, que contemplará também uma megaoperação de descomissionamento de plataformas e instalações. Todo esse trabalho capacitará ainda mais a Petrobras, reforçando a relevância da Bacia de Campos na carteira da Petrobras”, afirmou o presidente da estatal.

Revitalização

Em conjunto com a unidade flutuante Anna Nery, o navio plataforma Anita Garibaldi compõe o Projeto de Revitalização dos Campos de Marlim e Voador. As duas novas plataformas têm capacidade de produzir, em conjunto, até 150 mil barris de petróleo por dia. O Anita Garibaldi será interligado a 43 poços, com pico de produção previsto para 2026.

