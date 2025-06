Rio Grande do Sul Nova plataforma vai aproximar contratantes de serviços de engenharia, empresas e engenheiros

Por Flavio Pereira | 21 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Presidente do Senge-RS, Cezar Henrique Ferreira anuncia a novidade na comemoração dos 83 aos do sindicato. Foto: Divulgação Presidente do Senge-RS, Cezar Henrique Ferreira anuncia a novidade na comemoração dos 83 aos do sindicato. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (Senge-RS) criou uma plataforma inédita para aproximar engenheiros, empresas e contratantes de serviços de engenharia. Denominado ‘Conexões Engenharia’, o hub digital, será apresentado oficialmente no auditório do Sindicato, na abertura do seminário “Formar para Transformar: O Engenheiro que o Brasil Precisa”, evento alusivo aos 83 anos da entidade, comemorados dia 20 de junho.

O evento e o lançamento da plataforma ocorrem nesta segunda-feira (23), às 13h.

“Ao centralizar esses recursos, o SENGE‑RS pretende reduzir a distância entre quem necessita de soluções de engenharia e quem oferece conhecimento técnico, impulsionando inovação e desenvolvimento econômico no Rio Grande do Sul”, destaca o presidente do SENGE-RS, Cezar Henrique Ferreira.

Quem pode usar a plataforma

* Contratantes finais: condomínios, imobiliárias, pessoas físicas ou jurídicas, publicando demandas de projetos, serviços ou consultorias, anunciar vagas CLT/estágio.

* Empresas de engenharia e arquitetura: anunciar demandas técnicas ou vagas CLT/estágio.

* Engenheiros(as) e arquitetos(as): cadastrar perfil profissional com currículo e/ou portfólio, disputar oportunidades, candidatar‑se a vagas, subcontratar especialistas, anunciar oportunidades, buscar parcerias para prestação de serviços.

* Estudantes de engenharia/arquitetura: cadastrar perfil profissional com currículo e/ou portfólio, concorrer a estágios ou demandas compatíveis.

Como vai funcionar na prática

A plataforma Conexões Engenharia terá um feed único com todas as oportunidades aprovadas pelo SENGE‑RS. Haverá ainda um filtro inteligente, permitindo buscar por tipo de oportunidade (serviço, vaga, estágio), especialidade, localização ou modalidade de vínculo. Na página profissional haverá espaço para engenheiros(as) e estudantes apresentarem currículo, portfólio, certificados e setores de interesse. Haverá a moderação do conteúdo e o cuidado com termos de uso, dados e propriedade intelectual foram destacados pelos desenvolvedores como pilares para garantir segurança e confiabilidade a todos os perfis. “A plataforma Conexões Engenharia coloca o Sindicato no centro de um ecossistema de inovação, valorizando associados e oferecendo às empresas acesso rápido a profissionais qualificados”, reforça Ferreira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/nova-plataforma-vai-aproximar-contratantes-de-servicos-de-engenharia-empresas-e-engenheiros/

Nova plataforma vai aproximar contratantes de serviços de engenharia, empresas e engenheiros

2025-06-21