Brasil Nova Política Brasil organiza projeto de ação para 2020

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Representantes do Movimento Nova Politica estiveram com o presidente do DEM, Rodrigo Lorenzoni. Foto Divulgação.

O Movimento NPB (Nova Política Brasil) iniciou nesta quarta-feira,uma série de encontros com lideres políticos do estado, para buscar sugestões ao projeto de ação politica que será desenvolvido pelo movimento em 2020. Presidente estadual do Democratas, Rodrigo Lorenzoni conversou com integrantes do movimento, tendo à frente o presidente Jorge Alberto Hias,e integrantes da diretoria. Segundo o presidente Jorge Hias, outras lideranças vinculadas ao movimento,serão procuradas nos próximos dias para a busca de novas sugestões ao plano ação.

Nesse contexto, foi anunciada a primeira atividade do ano. Será no próximo dia 17,às 19 horas no Plenário Ana Terra, com o painel “As Regras do Jogo”, apresentado pelo presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Reginaldo Pujol e o advogado André Barbosa,especialista em Direito Eleitoral.

