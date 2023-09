Porto Alegre Nova praça da Zona Sul de Porto Alegre tem bacia de amortecimento para qualificar drenagem

16 de setembro de 2023

Área esta localizada na avenida Pires de Castro, próximo ao Loteamento Schneider Foto: Fernando Ramores/SMAMUS Foto: Fernando Ramores/SMAMUS

O sábado de sol desta manhã (16), marcou a entrega das obras de urbanização da praça arquiteto Cláudio Ferraro à comunidade da Zona Sul de Porto Alegre.

Localizada na avenida Edgar Pires de Castro, próximo ao Loteamento Schneider, a área de quase 10 mil metros quadrados recebeu cercamento, piso podotátil, plantio de árvores nativas, brinquedos e equipamentos para a prática de exercícios físicos. O espaço também conta com bacia de amortecimento para qualificar a drenagem na região.

A atividade contou com a presença do secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, que, em nome do prefeito Sebastião Melo, transmitiu uma mensagem de carinho a toda comunidade que passa a usufruir do espaço.

“Uma cidade que qualifica as áreas verdes transforma a vida das pessoas. Uma praça como esta possibilita a interação e a diversão das famílias, elevando a qualidade de vida. Temos hoje mais de 700 praças”, destacou.

Representando a comunidade, Sérgio Bottin se disse imensamente feliz com a entrega da praça. “Com esta área, prestamos nossa homenagem a este ilustre cidadão, Cláudio Ferraro, um dos primeiros arquitetos da Prefeitura de Porto Alegre”.

A urbanização é obrigação legal da Schneider Incorporação Imobiliária, pela implementação do empreendimento.

