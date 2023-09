Porto Alegre Parque Harmonia de Porto Alegre recebe novas mudas de árvores nativas

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Secretário Germano Bremm participou do plantio neste sábado Foto: Divulgação/Smamus Foto: Divulgação/Smamus

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em celebração ao 41º Acampamento Farroupilha, o parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia) receberá 41 mudas de árvores nativas, próximo à rótula das cuias, em Porto Alegre.

Nomeado Bosque Farroupilha, o espaço terá, além das espécies, uma placa com histórias em homenagem aos piqueteiros participantes. Na manhã deste sábado, 16, dez mudas de pitangueira, chal-chal e ipês rosas foram plantadas.

Selecionadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, as demais mudas de chal-chal, ipê-rosa, ipê-amarelo, ingá-banana, ingá-feijão e araçá serão plantadas ao longo do período do acampamento, respeitando a época de cada espécie e a autorização vegetal da secretaria.

“Porto Alegre está realizando importantes investimentos na arborização urbana. Com cerca de 800 áreas verdes, somos uma das capitais mais arborizadas do país e, em breve, a mais sustentável”, afirma o secretário da Smamus, Germano Bremm.

As árvores, atrativas para a fauna da cidade, irão auxiliar o solo do parque, com raízes articulares, próprias para o terreno da área. Além disso, o projeto do Bosque é realizado em parceria com os usuários do parque e patrocínio do Salva-Dívidas. Participam também a Ecoreal e a Comissão dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre.

A ação soma-se ao projeto de revitalização do parque, que está passando por obras de qualificação para melhorar a acessibilidade e utilização do espaço. “A proposta fortalecerá a preservação desse legado natural e cultural, visando a aprimorar a experiência com uma gestão responsável. Essa parceria com os piqueteiros e frequentadores reforça o vínculo com a cidade e promove o senso de comunidade”, destaca Carla Deboni, arquiteta e diretora da GAM3 Parks.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/parque-harmonia-de-porto-alegre-recebe-novas-mudas-de-arvores-nativas/

Parque Harmonia de Porto Alegre recebe novas mudas de árvores nativas

2023-09-16