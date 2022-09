A nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, foi empossada nesta terça-feira (06) pela rainha Elizabeth II. Truss foi escolhida pelo Partido Conservador para substituir Boris Johnson, que renunciou em julho e saiu oficialmente do cargo nesta terça.

Truss e Jonhson participaram da cerimônia de “passagem do bastão” no Castelo de Balmoral, na Escócia. Essa foi a primeira vez que a rainha fez esse ritual fora do Palácio de Buckingham, na Inglaterra.

A nova premiê e a rainha foram fotografadas apertando as mãos e conversando em frente a uma lareira, enquanto a monarca, de 96 anos, segurava uma bengala. Após deixar a propriedade real, Truss retornou para Londres.

Ela é a terceira mulher a assumir o cargo. “Tomarei medidas ousadas para todos nós passarmos por esses tempos difíceis, aumentar nossa economia e liberar o potencial do Reino Unido”, afirmou.

Em um discurso de despedida, Johnson se disse injustiçado e que foi retirado do comando do país antes da hora. “O bastão será entregue no que, inesperadamente, acabou sendo uma corrida de revezamento. Eles [deputados] mudaram as regras no meio do caminho, mas isso não importa agora. Mas, como Cincinato [ditador romano que voltou ao poder após se aposentar], eu estou retornando ao meu plano”, discursou, em pronunciamento em frente à sede do governo britânico, em Downing Street.