Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Além da prisão do criminoso, foram apreendidos celulares e equipamentos de informática Foto: Polícia Civil/Divulgação Além da prisão do criminoso, foram apreendidos celulares e equipamentos de informática. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu preventivamente na manhã desta terça-feira (06), em Rio Grande, no Sul do Estado, um homem de 24 anos responsável por ataques cibernéticos contra provedores de internet.

O criminoso foi capturado durante a Operação Bug Data, que também cumpriu seis mandados judiciais em Rio Grande e Pelotas. Os mandados são oriundos de um inquérito policial que apura os crimes de extorsão, invasão de dispositivo informático e interrupção ou perturbação de serviço informático e telemático. A ação contou com o apoio do IGP (Instituto-Geral de Perícias) e da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O inquérito policial foi instaurado depois que um ataque virtual realizado pelo criminoso indisponibilizou o serviço de um provedor de internet de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, ao sobrecarregar a largura de banda do servidor ou usar seus recursos até o fim. Durante esse tipo de ação, inúmeras solicitações são enviadas simultaneamente ao provedor, o que torna o serviço instável ou indisponível devido à intensidade do ataque. Milhares de pessoas foram prejudicadas.

“Também vários danos podem ser constatados, como prejuízos financeiros e de saúde pública, uma vez que a ação indisponibiliza o acesso a dados relevantes que só poderiam ser verificados on-line”, informou a Polícia Civil.

No caso de Uruguaiana, após o primeiro ataque, o criminoso exigiu valores para cessar as investidas e forneceu contas para que a empresa depositasse o pagamento. Mais tarde, segundo as investigações, o bandido transformou a quantia em criptoativos.

Além do caso investigado, suspeita-se que o grupo criminoso do qual o suspeito faz parte esteja por trás de outros dez ataques a provedores de internet no Rio Grande do Sul, podendo, inclusive, ter repercussão em outros Estados brasileiros.

Na operação desta terça, também foram apreendidos celulares e equipamentos de informática.

