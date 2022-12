Porto Alegre Nova recepção do Hospital Conceição, em Porto Alegre, será inaugurada nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

As obras iniciaram em abril do ano passado Foto: Johan Strassburger/Divulgação As obras iniciaram em abril do ano passado. (Foto: Johan Strassburger/Divulgação) Foto: Johan Strassburger/Divulgação

A nova recepção do Hospital Conceição e do Hospital da Criança Conceição, na Zona Norte de Porto Alegre, será inaugurada na manhã desta sexta-feira (09).

As obras iniciaram em abril de 2021 e contaram com investimento de cerca de R$ 6,5 milhões por parte do GHC (Grupo Hospitalar Conceição). Com área reformada de aproximadamente 2.600 metros quadrados, houve a ampliação, modernização e unificação da recepção dos dois hospitais, aumento do número de guichês e implantação de guichê exclusivo para altas, com o objetivo de agilizar o atendimento.

Também foram instalados equipamentos modernos com controle de acesso seguro e ágil para pacientes, visitantes, funcionários e médicos. Além disso, com a intenção de deixar o local agradável, houve uma reurbanização e novo paisagismo da circulação interna do complexo do GHC, com muita vegetação e bancos para descanso. A iluminação será toda em LED e haverá um novo sistema de drenagem pluvial para o escoamento da água em dias de chuva.

As obras foram realizadas pela Ducatti Engenharia, que também construiu o prédio de ligação entre as Unidades A e B do Hospital Conceição.

