Tecnologia Nova regra do Instagram pode limitar assédio de desconhecidos via DM

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

A função só tem efeito no seu perfil se você ativou a respectiva configuração de privacidade. Foto: Reprodução A função só tem efeito no seu perfil se você ativou a respectiva configuração de privacidade. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Instagram lançou uma nova função para reduzir as tentativas de spam por mensagens diretas (DMs) na rede social: a partir de agora, quem não segue a você só pode enviar uma mensagem e aguardar pela aprovação do destinatário. Além disso, só é possível enviar texto.

Quando um perfil desconhecido tenta entrar em contato no Instagram, a rede envia a mensagem para a lista de solicitações de conversa e o destinatário só inicia o bate-papo se aprovar o pedido. Até agora, um perfil desconhecido podia enviar um número ilimitado de mensagens, o que facilitava o disparo de spam e também a prática de assédio via Instagram.

Com a mudança, todas as contas na plataforma precisam pensar em um pedido sucinto, que caiba numa só mensagem. Além disso, as pessoas não podem mais enviar muitos textos para perfis de famosos na rede. O recurso estava em testes desde junho e foi lançado oficialmente na quinta-feira (3).

A função só tem efeito no seu perfil se você ativou a respectiva configuração de privacidade: a rede permite transferir mensagens de pessoas desconhecidas para a lista de solicitações ou até bloquear qualquer tentativa de contato. Quem opta por receber mensagens diretamente na caixa de entrada não verá diferença.

A nova função pode reduzir a exposição a muitas conversas inconvenientes na plataforma. Em comunicado, a chefe de segurança para mulheres da Meta, Cindy Southworth, comentou que a empresa quer que “as pessoas se sintam confiantes e no controle quando abrem as mensagens”.

IA generativa

Rumores apontam que a Meta está desenvolvendo ferramentas de inteligência artificial (IA) para gerar texto e imagens em seus produtos, incluindo o Instagram. As novidades trariam recurso para criar stickers a partir de texto, gerador de fotos e chatbot capaz de simular diferentes personalidades.

Além disso, a rede social testa um selo para identificar conteúdos criados por inteligência artificial.

Retorno

O chefe do Instagram abandonou o trabalho em Londres para retornar aos EUA – enquanto o Threads luta para reter usuários. Adam Mosseri, que supervisiona o aplicativo “substituto do Twitter” vinculado ao Instagram, disse que o recente lançamento do Threads tornou o trabalho em um fuso horário distante muito desafiador.

