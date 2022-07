Educação Nova reitoria da UPF toma posse e apresenta mudanças no modelo administrativo

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

Segue no cargo de reitora da universidade a Dr. Bernadete Maria Dalmolin, ao centro. Foto: Luciano Breitkreitz Foto: Luciano Breitkreitz

A Universidade de Passo Fundo (UPF) mudou para manter o posicionamento estratégico e a tradição de instituição inovadora no cenário da Educação Superior. A atualização, com transformações na gestão, metodologias de ensino e currículos, visa maior integração entre os cursos de graduação e também com a comunidade e os diversos setores da região, mas com foco na excelência acadêmica. O modelo entra em vigor nesta sexta-feira (22), quando também ocorre a posse da reitoria e das direções de unidades acadêmicas para o quadriênio 2022-2026.

Reeleita, a reitora da UPF, professora Dra. Bernadete Maria Dalmolin, destaca a união de todos os atores para promover a modernização. “As mudanças que fizemos internamente fomentam as vocações do norte do Rio Grande do Sul, o empreendedorismo e a inovação, e estão alinhadas com a gestão eficiente que vem sendo realizada nos últimos anos. Repensamos estruturas, políticas e currículos visando uma instituição mais moderna, mais integrada e mais conectada para atender às principais demandas e necessidades da comunidade”, explica. Também assumem os cargos o pró-reitor Acadêmico, professor Dr. Edison Alencar Casagranda, e o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Dr. Antônio Thomé.

Nova configuração institucional

A UPF passa a contar com seis unidades acadêmicas, contemplando todos os cursos de graduação, além da pós-graduação lato sensu, dos mestrados e doutorados. As escolas ganham novas denominações.

● Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios (ESAN)

● Escola de Ciências Jurídicas (ECJ)

● Escola de Medicina (FAMED)

● Instituto da Saúde (IS)

● Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade (IHCEC)

● Instituto de Tecnologia (ITEC)

As transformações político-administrativas da instituição são resultado de movimentos internos em favor do avanço na profissionalização da gestão e da articulação multiprofissional. As mudanças vêm sendo construídas nos últimos anos e foram aprovadas em junho de 2021, com a participação direta de professores e funcionários.

A professora Bernadete salienta que a reconhecida excelência acadêmica da universidade será ampliada. “Estamos alinhados às transformações sociais e às

exigências do mercado. A nova configuração potencializa a vocação da UPF, força motriz do desenvolvimento da região e geradora de conhecimento, ciência e soluções aos problemas da sociedade. Ao mesmo tempo, estimula ainda mais a inovação, e está

alinhada com a gestão eficiente que vem sendo realizada”, ressalta.

Formação que desafia

As atualizações nos currículos e na estrutura da UPF privilegiaram a adoção de um

modelo que desafia os estudantes a viverem práticas e reflexões transformadoras.

Baseado em metodologias múltiplas “de ensinar e de aprender”, os novos cursos

proporcionam a interação com problemas reais que serão enfrentados no mundo do

trabalho, reforço na conexão interprofissional e interdisciplinar, ações de internacionalização e maior flexibilidade curricular.

Equilíbrio e mais eficiência

A UPF vem buscando o equilíbrio financeiro e investindo em ações de sustentabilidade que contribuíram para que, em 2021, obtivesse resultados positivos, mesmo em um cenário complexo para o ensino, decorrente da pandemia. As ações, agora, buscam manter um crescimento no longo prazo, a retomada de investimentos estratégicos e a sustentabilidade financeira.

Apenas em 2021, a UPF concedeu mais de R$ 45 milhões em gratuidades educacionais, contribuindo para a formação de milhares de jovens e com o

desenvolvimento do estado. “Nós reafirmamos o compromisso de manter com bolsas de estudo, no mínimo, 20% dos estudantes, distribuídos em todos os 60 cursos”, indica a reitora.

A reestruturação administrativa e de governança permitirá mais agilidade na gestão dos processos internos, garantindo que a integração projetada nos currículos dos cursos fortaleça a interlocução entre a universidade e a sociedade.

Nova gestão institucional

Reitora: Dra. Bernadete Maria Dalmolin

Pró-reitor Acadêmico: Dr. Edison Alencar Casagranda

Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional: Dr. Antônio Thomé

Diretora da Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios: Dra. Cleide Fátima Moretto

Diretor da Escola de Ciências Jurídicas: Dr. Rogério da Silva

Diretor da Escola de Medicina: José Basileu Caon Reolão

Diretor do Instituto da Saúde: Me. Fabiano Chiesa

Diretor do Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade: Dr. Marcelo Darroz

Diretor do Instituto de Tecnologia: Dr. Carlos Leonardo Sgari Szilagyi

