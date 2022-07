Educação Medicina, inteligência emocional e tecnologias em debate no Ensino Médio

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Colégio Fleming oferece cinco novas disciplinas eletivas que visam preparar seus alunos para o futuro pessoal e profissional. Foto: Divulgação/Fleming Foto: Divulgação/Fleming

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Colégio Fleming nasceu já adaptado ao novo Ensino Médio, sendo parte de sua metodologia oportunizar conhecimentos aos alunos para além do currículo básico. A cada semestre, lança mais opções de disciplinas eletivas, visando atender uma ampla gama de interesses e necessidades dos estudantes, que se preparam não apenas para o vestibular, mas para a vida. Para o próximo semestre, há cinco novas opções de eletivas, disponíveis para todas as unidades: Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Concórdia, em Santa Catarina, e Londrina, no Paraná. As atividades acontecem de forma on-line e síncrona, ou seja, os alunos assistem às aulas ao vivo e simultaneamente.

Especialista em preparação para vestibulares concorridos, o Grupo Fleming reconhece o amplo interesse pela atuação na Medicina entre seus alunos. Por conta disso, são oferecidas disciplinas que agregam conhecimento nesta área, como “Tecnologia, Ciência e Saúde: o futuro dos tratamentos”, ministrada pela pesquisadora Elisa Beatriz Prestes, PhD em Microbiologia pela UFRJ; e “Medicina: carreira, oportunidades e desafios”, com o infectologista Rodrigo Mazeron Machado, ex-aluno Fleming e formado pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição.

O preparo emocional dos jovens é contemplado na eletiva “Compreendendo emoções: do autoconhecimento à inteligência emocional”, ministrada pela psicóloga Iulla Portillo Sanchotene, formada pela UFCSPA e com experiência com o público jovem. Disciplinas ligadas às novas tecnologias do dia a dia fecham a oferta. O gerente de Marketing do Grupo Fleming e jornalista Tiago Rigo, doutorando em Comunicação (PUCRS) e especialista em Marketing Estratégico (ESPM), está à frente da eletiva “Gerações conectadas: comportamento, redes sociais e tecnologia”. Já “Evolução e o futuro dos motores: Física na prática” é ministrada pelo físico Sandro Lima, docente no pré-vestibular.

As aulas eletivas ocorrem sempre às sextas e sábados. As atividades podem ser escolhidas livremente pelos estudantes dos 1º e 2º anos, de acordo com suas preferências, na primeira semana de aulas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação