Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

A artista Mitti Mendonça, uma das ministrantes das oficinas. Foto: Aliança Francesa Porto Alegre e Fábio Alt Foto: Aliança Francesa Porto Alegre e Fábio Alt

O Núcleo Educativo da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), desenvolve, de agosto a dezembro, um ciclo de oficinas gratuitas de fotografia. As inscrições devem ser feitas on-line até domingo (31). A iniciativa busca democratizar o acesso de conhecimentos sobre a fotografia para públicos diversos.

O ciclo de oficinas aborda o campo da produção fotográfica em diálogo com temas como autoimagem e expressões de si, bordado e identidade, comunidades, processos manuais e intervenções artísticas. As atividades envolvem a experimentação de técnicas e suportes digitais e virtuais junto a recursos e práticas analógicas.

As oficinas serão ministradas por Ursula Jahn, Mitti Mendonça, Vherá Xunú, Gustavo Razzera, Clara Pozzobon e Rochelle Zandavalli, autora da proposta curatorial do ciclo. O potencial teórico-prático das oficinas utiliza técnicas e materiais acessíveis e de baixo custo. Cada oficina acontece em quatro encontros. As atividades do mês de agosto já têm datas definidas.

“Do autorretrato à selfie: a fotografia de si como experiência de autoafeto”, com Ursula Jahn

Quando: 5, 12, 19 e 26 de agosto (sextas-feiras)

Horário: 14h às 16h

Local: Sala Sergio Napp 1 (2º andar da CCMQ – Rua dos Andradas, 736 – Centro Histórico)

Inscrições: https://forms.gle/KGXW9sr6oTdrLr3S8

A oficina “Do autorretrato à selfie: a fotografia de si como experiência de auto-afeto” apresenta um breve percurso sobre o autorretrato na história da fotografia e na fotografia contemporânea. Além de apresentar uma série de autorretratistas de referência, a oficina desenvolve configurações técnicas para produzir um autorretrato.

Ursula Jahn é artista e fotógrafa graduada em Fotografia pela Unisinos (2016). Atua principalmente com fotografia e videoperformance. Suas pesquisas práticas e teóricas têm viés autobiográfico, abordando a percepção do corpo, a autoimagem, a identidade feminina e as poéticas de processos híbridos. Ursula participou de diversos festivais de fotografia, como o 15º Salão Nacional de Fotografia Pérsio Galembeck (2018), recebendo a menção honrosa, o Valongo Festival Internacional da Imagem (2018), o FestFotoPOA (2019), o 5° Pequeno Encontro da Fotografia (2019), o Maré Foto Festival (2021), entre outros. Integrou a Mostra de Portfólio do 7º Festival de Fotografia de Tiradentes (2017), participou da 1ª Residência Artística do 12° Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre (2019) e de Mulheres em Residência (2021), residência on-line organizada pela Galeria Ponto de Fuga/PR.

“Poética dos Afetos: Releitura de Retratos em Bordado”, com Mitti Mendonça

Quando: 10, 17, 24 e 31 de agosto (quartas-feiras)

Horário: 18h30 às 20h30

Local: Sala Sergio Napp 1 (2º andar da CCMQ – Rua dos Andradas, 736 – Centro Histórico)

Inscrições: https://forms.gle/hZqCnLGcPHE1ihve8

A atividade busca incentivar a criação de narrativas visuais a partir de fotografias de álbuns de família, usufruindo da técnica de bordado livre para a releitura de retratos/autorretratos. O objetivo da oficina é alinhavar questões de identidade, pertencimento e afetividade, propondo seus ressignificados por meio do uso da manualidade na contemporaneidade. Durante o encontro, a artista Mitti Mendonça compartilha sua pesquisa no campo da ancestralidade, memória e afeto, processos criativos, referências de artistas têxteis e pontos básicos de bordado.

Mitti Mendonça é artista têxtil e ilustradora. Sua prática instiga as potencialidades das técnicas têxteis como narrativas visuais, principalmente através do bordado e da tapeçaria. Desde 2017, articula seu selo criativo Mão Negra, elaborando trabalhos artísticos sobre ancestralidade, afeto e memória, principalmente motivada por seus álbuns de família. Mitti participa do circuito de mostras de arte, com exposições na Galeria Ecarta, Goethe-Institut, Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) e na Pinacoteca Ruben Berta. Em 2020, obteve o segundo lugar no Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea. Como ilustradora, colabora criativamente para editoras, marcas e projetos culturais, como Festipoa Literária, Intrínseca, Hershey`s, Natura, Telecine e Youcom.

O ciclo prossegue em setembro com a oficina “A comunidade Mbya Guarani e o olhar de Xunú”, ministrada por Vherá Xunú. Em outubro, acontece a oficina “Contato Decor – A fotografia do coração”, com Gustavo Razzera. A agenda de novembro tem a oficina “Aquarela e intervenções em fotografias”, com Rochele Zandavalli. As oficinas gratuitas encerram em dezembro com “Arte do acaso: colagens como forma de repensar sentimentos”, ministrada por Clara Pozzobon.

