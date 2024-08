Esporte Nova Santa Rita recebe etapa do Sul-Americano de Kart, com mais de 60 pilotos de sete países

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Evento prossegue até domingo, com provas de diversas modalidades. (Foto: Gilmar Rose/Radical Motors/CBA)

Quase um mês após o encerramento da 25ª Copa Brasil e da 1ª Regional Cup de Kart, a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) abre nesta quinta-feira (22) o Campeonato Sul-americano do esporte. As provas são realizadas na cidade de Nova Santa Rita (Região Metropolitana de Porto Alegre) até o próximo domingo (25).

O local escolhido é o Circuito Internacional Techspeed. Estão inscritos mais de 60 pilotos de sete países: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile e Estados Unidos. A lista de competidores pode ser conferida no site cba.org.br.

Dentre as novidades está a entrega de prêmios especiais nas categorias Ok Júnior e Ok FIA, concedidos pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Recentemente, a entidade passou a chancelar o evento, que com isso alcança um novo status.

Os campeões dessas duas modalidades serão classificados para o Mundial de Kart, marcado para só mês que vem, na Inglaterra. Eles ganharão todos os equipamentos da escuderia italiana Parolin para a disputa, além de isenção na taxa ao se inscreverem para a disputa.

A etapa de Nova Santa Rita também revelará campeões nas categorias X-30 Master, KZ Graduados e KZ Sênior. O Sul-americano de Kart terá treinos livres e tomadas de tempo a partir desta sexta (23). No sábado (24) serão realizadas duas baterias classificatórias e pré-finais. As finais estão marcadas para domingo, a partir das 11h20min. Outros detalhes sobre o evento também são divulgados no site.

Apoio

De acordo com a cúpula da CBA, o avanço do esporte na América do Sul é fruto, especialmente, dos esforços da vice-presidente da FIA na região, a paulista Fabiana Ecclestone – esposa do empresário, dirigente e ex-piloto britânico Bernie Ecclestone. A entidade também enaltece o apoio do presidente da Federação, Mohammed Ben Sulayem, dos Emirados Árabes.

“É uma satisfação enorme poder proporcionar pela primeira vez a pilotos sul-americanos as mesmas condições dos europeus nas disputas internacionais de kart, e com a vantagem de poderem fazer isso próximo de casa, sem os custos da participação de um evento fora de seu continente”, ressalta Fabiana.

Ela acrescenta: “Esta é mais uma iniciativa que demonstra a disposição da FIA em criar projetos para gerar oportunidade e igualdade de condições em todos os continentes, o que não seria possível sem o apoio da CBA, por meio de seu presidente, Giovanni Guerra”.

(Marcello Campos)

