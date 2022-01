Porto Alegre Nova secretária de Esporte, Lazer e Juventude de Porto Alegre toma posse

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

Prefeito Sebastião Melo acompanhou a posse de Débora Rios Garcia Foto: Mateus Raugust/PMPA Prefeito Sebastião Melo acompanhou a posse de Débora Rios Garcia. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

A nova secretária de Esporte, Lazer e Juventude de Porto Alegre, Débora Rios Garcia, tomou posse na segunda-feira (03) no Paço Municipal. Ela ocupava a Diretoria de Juventude da pasta.

“ Esperem de mim muito trabalho, dedicação e vontade de fazer a diferença. Assumo com o compromisso de seguir fortalecendo as ações nas áreas do esporte e da juventude”, disse Débora. Ele substituiu Antonio Carlos Pereira, o Kiko, que comandará a seleção brasileira de judô.

Durante a solenidade, o prefeito Sebastião Melo falou sobre a importância do esporte na formação dos cidadãos. “O esporte e o lazer têm uma capacidade de inclusão social extraordinária”, destacou.

Professora na Unisinos, Débora é formada em Educação Física pelo IPA, com mestrado em Ciências do Movimento Humano pela UFGRS. Ela é membro do Conselho Federal de Educação Física e presidente da Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional.

