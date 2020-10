Rio Grande do Sul Nova sede da delegacia de polícia de Guaíba é inaugurada

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A solenidade contou com a presença do governador e de outras autoridades Foto: Polícia Civil/Divulgação A solenidade contou com a presença do governador e de outras autoridades. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil inaugurou, na tarde desta quinta-feira (22), a nova sede da delegacia de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O prédio, localizado na rua Nestor de Moura Jardim, 297, dispõe de 720 metros quadrados – quase o dobro do espaço da sede anterior, no Centro da cidade.

A solenidade contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Leite; do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior; da chefe de Polícia, delegada Nadine Tagliari Farias Anflor; e de outras autoridades.

O investimento para a construção do prédio foi de R$ 3.090.324,19, sendo parte dos recursos oriundos do RS Seguro – Programa Transversal e Estruturante de Segurança Pública, que contempla os 23 municípios mais violentos do Estado, a exemplo de Guaíba.

O mobiliário da nova delegacia foi obtido por meio de doações do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul