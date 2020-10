Porto Alegre Mais quatro praças de Porto Alegre passam por revitalização

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Trabalhos envolvem manutenção de equipamentos e quadras poliesportivas Foto: Cristine Rochol/PMPA (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Porto Alegre iniciou os serviços de manutenção nas estruturas e mobiliários das praças Lima Duarte, no bairro Chácara das Pedras; Isabel, a Católica, no Praia de Belas; Valverde, no Rubem Berta; e Lampadosa, no Sarandi.

Os trabalhos envolvem manutenção de equipamentos e quadras poliesportivas, além da conservação dos passeios. Segundo a prefeitura, pelo menos 12 praças receberam melhorias na Capital. Confira abaixo quais são esses locais:

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre