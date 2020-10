Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 36 novos óbitos por coronavírus e chega a 5.518

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Os recuperados são 215.016 (94% dos casos). Foto: Divulgação/HIPOA Os recuperados são 215.016 (94% dos casos). (Foto: Divulgação/HIPOA) Foto: Divulgação/HIPOA

O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (22) 1.430 novos casos da Covid-19 e mais 36 óbitos. O total de casos confirmados é de 228.762 em 495 municípios – todo o RS, exceto os municípios de Cerro Branco e Garruchos. Os óbitos são 5.518, no total, e os recuperados são 215.016 (94% dos casos).

A atualização teve ainda 132 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Entre os óbitos divulgados nesta quinta, um é de agosto e estava com a notificação a ser completada. Os demais são de datas entre os dias 1 e 22 de outubro.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (mulher, 55 anos);

Alvorada (mulher, 64 anos);

Alvorada (homem, 71 anos);

Canoas (homem, 65 anos);

Canoas (mulher, 71 anos);

Caxias do Sul (homem, 73 anos);

Caxias do Sul (homem, 80 anos);

Caxias do Sul (homem, 28 anos);

Erechim (homem, 58 anos);

Esteio (mulher, 52 anos);

Esteio (homem, 47 anos);

Farroupilha (homem, 77 anos);

Gravataí (homem, 71 anos);

Nova Hartz (homem, 67 anos);

Nova Santa Rita (mulher, 78 anos);

Nova Santa Rita (homem, 66 anos);

Pelotas (mulher, 104 anos);

Pelotas (homem, 66 anos);

Porto Alegre (homem, 85 anos);

Porto Alegre (homem, 78 anos);

Porto Alegre (mulher, 80 anos);

Porto Alegre (mulher, 61 anos);

Porto Alegre (homem, 76 anos);

Porto Alegre (mulher, 71 anos);

Porto Alegre (homem, 70 anos);

Porto Xavier (homem, 69 anos);

Restinga Seca (homem, 75 anos);

Santa Barbara do Sul (homem, 66 anos);

Santa Maria (homem, 78 anos);

Santa Maria (mulher, 37 anos);

Santana do Livramento (mulher, 94 anos);

Santiago (mulher, 67 anos);

Santiago (mulher, 63 anos);

Sapiranga (mulher, 65 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 73 anos);

Venâncio Aires (mulher, 72 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Ajuricaba – 1

Alegrete – 9

Alegria – 1

Alto Feliz – 1

Alvorada – 63

Antônio Prado – 4

Araricá – 3

Arroio do Meio – 2

Arroio do Sal – 1

Arroio dos Ratos – 1

Plano Estadual de Saúde 2020-2023 é apresentado ao Controle Social

A versão final do PES (Plano Estadual de Saúde) 2020-2023 foi apresentado na 14ª Plenária Ordinária do CES (Conselho Estadual da Saúde) para análise e deliberação do texto. A plenária foi realizada de forma virtual, na tarde desta quinta-feira (22) e contou com a participação da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.

A secretária agradeceu aos membros do conselho pela “qualidade das análises feitas pelas comissões sobre a proposta encaminhada pela SES”. Instrumento de planejamento da gestão estadual do SUS (Sistema Único de Saúde), o documento contém 113 metas, as quais a secretária considera “factíveis e possíveis de serem realizadas”. Arita frisou que “o Plano Estadual de Saúde deve ser executado em conjunto com hospitais, gestores municipais e com o monitoramento do controle social”.

O PES traz informações sobre indicadores demográficos, socioeconômicos, epidemiológicos e sobre a capacidade instalada e a cobertura da Rede de Atenção de Saúde, em todas as regiões. Sua elaboração contou com a participação do Conselho Estadual de Saúde, de técnicos e gestores municipais e estaduais.

O cenário dos transplantes e a situação da tuberculose no Rio Grande do Sul também foram temas apresentados por representantes das áreas técnicas da Secretaria da Saúde do Estado, durante a 14ª plenária do CES.

