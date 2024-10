Rio Grande do Sul Nova semana de obras exige atenção redobrada em rodovias gaúchas

14 de outubro de 2024

Cronograma da CCR-Viasul inclui trechos de estradas como a BR-101. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA)

Em mais um cronograma semanal de obras, reparos e serviços de manutenção em estragas gaúchas sob concessão da empresa CCR-Viasul, diversos trechos rodoviários têm bloqueio total ou parcial de pista e operações do tipo pare-e-siga. A presença de trabalhadores e equipamentos nesses locais exige atenção redobrada por parte de pedestres e condutores de veículos.

Uma das principais recomendações é programar, sempre que possível, os deslocamentos para que não coincidam com os horários de lentidão, restrição ou pausa total. Dessa forma, evitam-se transtornos e riscos à segurança viária.

Dúvidas podem ser esclarecidas no site rodovias.grupoccr.com.br, pelo whatsapp (51) 3303-3858 ou por meio de telefonema gratuito ao número 0-800-000-02-90, disponível 24 horas por dia. Confira, a seguir, os segmentos onde há bloqueio total de pista, em ambos os sentidos, nas respectivas faixas de horário.

BR-101

Bloqueio de faixa (8h-18h). Torres a Osório: fresagem, correções emergenciais no pavimento, reparo localizado, levantamento deflectométrico, levantamento topográfico, drenagem, sondagens e vídeo registro entre os quilômetros zero e 88, em ambos os sentidos. Osório: implantação de viaduto no quilômetro 69, em ambos os sentidos.

BR-448

Bloqueio de faixa. Sapucaia do Sul a Canoas (6h-18h): fresagem, correções emergenciais no pavimento, levantamento deflectométrico, levantamento topográfico, drenagem, sondagens e vídeo-registro entre os quilômetros zero e 22, em ambos os sentidos.

BR-290 (Freeway)

Bloqueio de faixa. Osório a Porto Alegre (8h-18h): fresagem, correções emergenciais no pavimento, restauração de pavimento, levantamento deflectométrico, levantamento topográfico, drenagem, sondagens e vídeo registro entre os quilômetros zero e 98, em ambos os sentidos.

Bloqueio de faixa. Gravataí a Porto Alegre (24 horas por dia): obras de conservação, manutenção e readequação de pontes e viadutos no quilômetro 84, em ambos os sentidos. Porto Alegre (24 horas por dia): manutenção do vão móvel entre os quilômetros 96 e 97, em ambos os sentidos.

BR-386

Bloqueio de faixa. Carazinho a Canoas (8h-18h30min): fresagem, correções emergenciais no pavimento, levantamento deflectométrico, levantamento topográfico, implantação de defensa metálica, drenagem, sondagens e vídeo registro entre os quilômetros 179 e 446, em ambos os sentidos.

Bloqueio de faixa. São José do Herval (24 horas por dia): recuperação da rodovia no quilômetro 288, em ambos os sentidos. Tio Hugo a Soledade (8h-18h): supressão vegetal, terraplanagem, drenagem e pavimentação, entre os quilômetros 215 e 245, em ambos os sentidos.

Bloqueio de faixa. Soledade a Fontoura Xavier (8h-18h): terraplanagem, drenagem e pavimentação entre os quilômetros 245 e 270, em ambos os sentidos. Pouso Novo (24 horas por dia): recuperação da rodovia nos quilômetros 297 e 308, em ambos os sentidos.

Bloqueio de faixa. Marques de Souza a Lajeado (8h-18h30min): duplicação entre os quilômetros 333 e 345, em ambos os sentidos. Marques de Souza e Forquetinha: Retornos em nível no quilômetros 337, em ambos os sentidos.

Bloqueio de faixa. Lajeado (8h-18h): implantação de passarela entre os quilômetros 342 e 344, em ambos os sentidos. Lajeado-Estrela (8h-18h): supressão vegetal, terraplanagem, drenagem e pavimentação entre os quilômetros 346 e 351, em ambos os sentidos.

Bloqueio de faixa. Estrela (24 horas por dia): obras de recuperação das pontes no quilômetro 350, em ambos os sentidos. Triunfo (8h-18h30min): implantação de interseção no quilômetro 392, em ambos os sentidos. Montenegro (8h-18h30min): implantação de passarela no quilômetro 416, em ambos os sentidos.

