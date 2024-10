Rio Grande do Sul Gerente de supermercado em Viamão é preso em flagrante por furto de energia elétrica

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

Fraude constatada pela Polícia Civil e CEEE Equatorial e incluía simulação de relógio medidor. (Foto: Divulgação/CEEE Equatorial)

O gerente de um supermercado na cidade de Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre) foi preso nessa segunda-feira (14) por furto de energia elétrica. Em parceria com a Polícia Civil, equipes de segurança da concessionária CEEE Equatorial haviam constatado no estabelecimento uma ligação realizada diretamente na rede de distribuição, de forma clandestina.

De acordo com o delegado Luciano Peringer, também foi descoberta uma simulação de estrutura regular, na tentativa de que fraude passasse despercebida.

“O supermercado estava com sua instalação de luz desligada e puxava a energia de uma casa ao lado, de propriedade do dono do estabelecimento. A instalação contava com um um falso relógio medidor”, detalhou o responsável pela investigação.

Ainda conforme o relato, o gerente tinha conhecimento do furto, popularmente conhecido como “gato”. Ele recebeu voz-de-prisão e foi conduzido à unidade da Polícia Civil para prestar esclarecimentos. A atuação conjunta com forças de segurança pública é motivada pelo fato de esse tipo de crime estar previso no Código Penal Brasileiro.

O prejuízo estimado causado pelo não pagamento da conta de luz totaliza quase R$ 20 mil. Combater ao furto de energia tem sido uma das prioridades da empresa fornecedora, por meio de inspeções rotineiras em endereços comerciais, industriais e residenciais desde julho de 2021, quando o grupo Equatorial assumiu a gestão da CEEE. Até hoje são 274 inspeções, que resultaram em mais de 200 prisões.

“Além do prejuízo financeiro, o furto de energia afeta a arrecadação de impostos, promove a concorrência desleal e faz com que o custo recaia sobre quem paga a conta em dia”, ressalta o executivo do setor de Perdas da concessionária, Sidney da Costa.

Drogas e placas falsas

Já a 3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico prendeu três pessoas em Porto Alegre e Sapucaia do Sul (Região Metropolitana), por tráfico de drogas, associação para esse tipo de crime e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A primeira ofensiva teve como local o bairro Humaitá, Zona Norte da Capital. Agentes encontraram 3,2 quilos de cocaína e 2 quilos de crack com uma mulher de 50 anos. Depois a Polícia Civil “estourou” no bairro Ipiranga, em Sapucaia do Sul, um laboratório de substâncias entorpecentes e uma fábrica clandestina de placas veiculares, aos cuidados de uma suspeita de 24 anos (filha da primeira detida) e um homem de 25.

Com o casal havia 1,2 quilo de cocaína, 2 quilos de maconha, mais de 100 gramas de crack e 6,5 quilos de insumos utilizados no preparado das drogas para a venda. Qualquer cidadão pode colaborar com as autoridades no combate a esses e outros tipos de crimes, por meio do disque-denúncia 0-8000-518-518. O sigilo é garantido.

(Marcello Campos)

