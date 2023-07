Rio Grande do Sul Nova Unidade de Saúde da Família inicia atendimentos à comunidade em Gravataí

24 de julho de 2023

Munícipios de quatro bairros serão beneficiados pelo novo espaço, que possui capacidade para atender até 8 mil pessoas Foto: Divulgação Munícipios de quatro bairros serão beneficiados pelo novo espaço, que possui capacidade para atender até 8 mil pessoas (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Inaugurada no último sábado (22), a nova USF (Unidade de Saúde da Família) no bairro Itatiaia iniciou os atendimentos à comunidade de Gravataí nesta segunda-feira (24). Com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, o espaço possui capacidade para atender até 8 mil pessoas.

Desta forma, moradores dos bairros Jardim do Cedro, Parque Itatiaia, Vila Neiva e Jardim das Acácias terão acesso a consultas médicas e de enfermagem, assim como atendimentos em saúde bucal.

A construção do novo espaço atende a um pedido antigo da comunidade e da equipe técnica que atendia no local. Conforme a coordenadora da USF Itatiaia, Aline Cunha, a manhã de hoje foi marcada pela alta procura da comunidade pelo serviço de saúde.

Até as 13h desta segunda-feira, foram feitos mais de 60 atendimentos no novo espaço, entre serviços médicos, de enfermagem e de odontologia. No mês de junho, ainda na antiga unidade, ao menos 1.317 atendimentos foram realizados, sendo 609 médicos, 575 de enfermagem e 133 de odontologia.

Com aporte de R$ 2,6 milhões, o novo empreendimento é uma iniciativa do Qualifica Atenção Primária, programa do governo municipal que cuida da atenção básica à saúde.

Ao menos outras nove unidades de saúde serão entregues até o fim de 2024, o que reitera a importância dada pela Prefeitura de Gravataí, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, na Atenção Básica, principal porta de entrada dos usuários ao sistema de saúde – onde cerca de 80% das situações médicas são resolvidas.

Composta por duas equipes de Saúde da Família (eSF), formadas, cada uma, por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, e uma equipe de Saúde Bucal, a nova USF Itatiaia também conta com diversos procedimentos de enfermagem, como curativos, aplicação de medicações, imunizações, realização de testes de gravidez e para patologias, como infecções sexualmente transmissíveis. Em média, serão 4 mil atendimentos mensais.

Localizada na avenida Jardim das Acácias, 395, no bairro Jardim do Cedro, a unidade de saúde atual possui uma ampla estrutura, moderna, equipada e atendendo a todos os critérios de acessibilidade, o que permitirá o acréscimo de ações de prevenção e promoção à saúde às comunidades atendidas. Ainda haverá, em caso de futura necessidade, a possibilidade de expansão da área do local, com a consequente ampliação de equipes de saúde.

