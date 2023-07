Acontece Nova vacina contra a dengue já está disponível na Panvel

Aplicação é indicada para a faixa etária a partir dos quatro anos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Panvel passa a oferecer a Qdenga, nova vacina contra a dengue recentemente aprovada no Brasil pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Ela já está à disposição dos clientes em todas as 90 lojas que contam com salas de vacinação Panvel Clinic na Região Sul e em São Paulo.

Com a iniciativa, a rede reforça sua contribuição no combate à doença, pois a rede já contava com o serviço de Exame Rápido para identificar a contaminação e, assim, orientar o público para a procura de atendimento especializado.

A Qdenga é composta por quatro diferentes sorotipos do vírus causador da doença e recomendada para crianças acima de 4 anos de idade, adolescentes e adultos até 60 anos de idade.

É a primeira vacina aprovada no Brasil para um público mais amplo, já que o imunizante anterior é indicado apenas para quem já teve dengue. A aplicação da nova vacina prevê esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre elas, e também necessita de receita médica.

Na rede, cada dose da Qdenga será oferecida por R$ 369,00 (vacina+aplicação). Com esta novidade, a empresa reitera o seu papel de contribuir com as ações voltadas à promoção de saúde e bem-estar das pessoas, também orientando sobre as formas de prevenção de doenças.

Quanto ao Exame Rápido de Dengue Duo oferecido pela rede, o serviço detecta de maneira diferencial e simultânea os anticorpos IgG e IgM e antígeno NS1. De forma prática e segura, com apenas uma gota de sangue, o resultado sai em 15 minutos.

Fique atento

A contaminação pelo mosquito Aedes aegypti ocorre principalmente pela picada da fêmea infectada e os sintomas levam em média seis dias para aparecer. Os principais são febre alta (39°C a 40°C) com duração de dois a sete dias, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, mal-estar geral, náusea, vômito, diarreia, manchas vermelhas na pele com ou sem coceira.

Mais informações sobre todos os serviços oferecidos e locais para realização da vacina podem ser acessadas no site www.panvel.com/clinic.

