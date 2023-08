Saúde Nova variante da covid: “Vacinação ainda é a melhor defesa”, diz o Ministério da Saúde

A subvariante EG.5 não demonstrou maior gravidade ou riscos significativos em comparação com outras. (Foto: Reprodução)

Registrada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 51 países, a nova cepa do vírus da covid conhecida popularmente por Éris, a EG.5 é uma subvariante da Ômicron e apenas um caso (de uma idosa de 71 anos já curada) foi confirmado no Brasil. Mesmo assim, tem chamado a atenção nas últimas semanas.

De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, porém, apesar do alerta da OMS sobre a circulação da subvariante EG.5, não há indicação para recomendar o uso de máscara para toda a população. Segundo ela, a pasta monitora e avalia as evidências científicas mais atuais em níveis internacionais e o cenário epidemiológico da covid. “Até o momento, sabemos que nossas vacinas protegem contra essa variante (EG.5). ”

Segundo ela, também não há informações de que essa variante pode ter grande impacto na gravidade da doença. “No atual contexto, as orientações continuam as mesmas. A vacinação é a melhor medida de combate à covid-19, com a atualização das doses de reforço para prevenção da doença, sobretudo para os grupos de risco, idosos e crianças. (É necessário) tomar a dose adicional, preferencialmente as vacinas polivalentes, que o ministério colocou à disposição da população.”

Ainda de acordo com a OMS, até o momento, a subvariante EG.5 não demonstrou maior gravidade ou riscos significativos em comparação com outras variantes.

Apesar de poder escapar do sistema imunológico mais facilmente, como mostraram alguns testes, isso não implica em doenças mais severas, e o aumento de hospitalizações no Reino Unido não resultou em casos graves em UTIs.

Segundo a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA, na sigla em inglês), a variante 5G.5.1 (relativamente próxima à Éris) agora representa cerca de um em cada sete casos de covid detectados por testes hospitalares.

O Ministério da Saúde reforça ainda que medidas conhecidas da população continuam sendo fundamentais, incluindo a higienização das mãos, a etiqueta respiratória ao tossir e espirrar, além da vacinação contra a covid. Brasileira A paciente brasileira tem 71 anos e mora em São Paulo. Ela relatou sintomas como febre, dor de cabeça, tosse e fadiga em 30 de julho. O diagnóstico de covid-19 foi confirmado em 8 de agosto. À época, segundo o ministério, ela estava com o esquema vacinal completo, o que previne casos graves e mortes, como ressaltam especialistas. A paciente recebeu tratamento hospitalar e foi liberada no dia seguinte. Ela já está totalmente recuperada.

