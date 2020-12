Saúde Nova variante do coronavírus faz mais países suspenderem voos do Reino Unido

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Europeus, sul-americanos, Canadá e Rússia adotaram restrições. Governo brasileiro não anunciou medidas.

Diversos países da Europa e de outros continentes aderiram nesta segunda-feira (21) às restrições aos voos do Reino Unido, onde uma nova variante de coronavírus, mais transmissível, foi detectada.

A Rússia foi um deles: vai suspender os voos entre o país e o Reino Unido a partir de terça-feira. Países da Europa começaram a impor restrições a viajantes do Reino Unido no domingo.

As medidas são uma medida de proteção contra a disseminação de uma nova cepa do coronavírus Sars-Cov-2 que os britânicos disseram estar em circulação em seu território e que seria até 70% mais transmissível.

A mutação foi chamada de VUI202012/01. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, vai participar de um encontro de emergência nesta segunda-feira para discutir o fechamento de fronteiras. Um dos focos será o transporte de cargas.

As autoridades da União Europeia também vão se reunir para falar sobre uma reação em conjunto à ameaça da variante do coronavírus. A Noruega anunciou que interrompeu a conexão aérea com o país. Serão 48 horas sem voos.

Ela se junta a França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Áustria, Irlanda, Itália, Bulgária, Suécia, Romênia, Lituânia, Letônia, Estônia e República Checa, que anunciaram restrições a viajantes com origem no Reino Unido.

América do Norte e do Sul, África e Ásia

A Índia também anunciou nesta segunda-feira a proibição de voos com origem no Reino Unido, pelo mesmo motivo. Na América do Sul, Argentina, Colômbia, Chile e Peru decidiram fechar as suas fronteiras aéreas com o Reino Unido devido ao avanço da nova variante do coronavírus. Israel, Canadá, El Salvador e África do Sul já haviam anunciado a interrupção do tráfego aéreo com o Reino Unido.

