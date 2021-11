Quem não conseguir comprovar a imunização terá que mostrar um teste negativo para a Covid-19 feito nas 72 horas anteriores à festa e precisará usar máscara.

Segundo a prefeitura, as regras foram anunciadas agora para que as pessoas tenham tempo para se adaptar. Atividades ao ar livre estão liberadas para pessoas não vacinadas na cidade. No entanto, o prefeito disse que um evento como a festa de Ano-Novo, que reúne muita gente em um só lugar e atrai pessoas do mundo todo, requer mais atenção.