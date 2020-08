A Nova Zelândia marca 100 dias, neste domingo (09), sem registros de transmissão doméstica do novo coronavírus. Mesmo assim, o país alerta contra a complacência de países como Vietnã e Austrália, que chegaram a controlar o vírus durante um período, mas agora lidam com o ressurgimento de infecções.

Em um comunicado do Ministério da Saúde da Nova Zelândia, o governo disse que a maioria das 1.219 pessoas infectadas com a doença no país já se recuperaram. Somente 23 infectados permanecem em tratamento em unidades de isolamento.

O diretor-geral de Saúde, Ashley Bloomfield, afirmou que apesar de esses 100 dias sem transmissão doméstica serem um “marco importante”, as pessoas não podem se dar ao luxo de ficarem complacentes.

“Estamos vendo o quão rápido o vírus pode voltar a emergir e se espalhar em lugares onde estava sob controle antes, e precisamos estar preparados para rapidamente eliminar qualquer caso futuro na Nova Zelândia”, destacou Bloomfield. “Não baixem a guarda, nenhum de nós pode se dar ao luxo de fazer isso.”

A bem-sucedida luta dos neozelandeses contra a Covid-19 fez da nação de 5 milhões de habitantes uma das mais seguras do mundo neste momento. A população está voltando à vida normal, mas as autoridades agora se preocupam com o fato de que as pessoas estão se recusando a fazer testes e até mesmo ignorando algumas orientações básicas de higiene.

A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, lançou sua campanha de reeleição nesse sábado (08), chamando esta de “a eleição da Covid”. Contudo, um ressurgimento de casos causados pelo “cansaço com a doença” pode provocar uma reação contra ela, e dar à oposição uma chance de voltar à disputa eleitoral.