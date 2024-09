Ciência Novas imagens mostram a superfície do planeta Mercúrio como nunca vista antes

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

A sonda se aproximou de Mercúrio esta semana, enviando imagens do planeta rochoso menos estudado do sistema solar. Foto: Ag. Espacial Europeia A sonda se aproximou de Mercúrio esta semana, enviando imagens do planeta rochoso menos estudado do sistema solar. (Foto: Ag. Espacial Europeia) Foto: Ag. Espacial Europeia

Uma espaçonave operada pela Agência Espacial Europeia e pelo Japão chegou mais perto de Mercúrio, enviando imagens nítidas em preto e branco da superfície árida e pontilhada do planeta ao nascer do sol. A espaçonave, BepiColombo, proporcionou aos cientistas sua primeira visão clara do polo sul de Mercúrio.

A nave também capturou várias crateras do planeta, incluindo aquelas com anéis incomuns de picos dentro da borda da bacia. David Rothery, vulcanólogo da Open University, na Inglaterra, refere-se a Mercúrio como “Senhor dos Anéis de Pico”.

A última passagem “foi perfeita”, disse Rothery, que é membro da equipe científica da BepiColombo. “Foi exatamente o que eu esperava ver, mas com uma qualidade melhor, mostrando mais detalhes do que eu imaginava.”

Johannes Benkhoff, cientista do projeto BepiColombo na Agência Espacial Europeia, escreveu em um e-mail que as novas imagens o fizeram “gritar de alegria”. Ele acrescentou: “É um alívio saber que tudo funcionou conforme o planejado.”

Uma missão conjunta entre as agências espaciais europeia e japonesa, a BepiColombo foi lançada em 2018. Ela entrará em órbita ao redor de Mercúrio em 2026, cerca de um ano após o tempo de chegada originalmente previsto. O atraso foi motivado por esforços para superar problemas com os propulsores da espaçonave.

Mercúrio é o planeta rochoso menos estudado do sistema solar. Com dois orbitadores, um mais focado na paisagem de Mercúrio e o outro coletando dados sobre o ambiente espacial ao seu redor, os cientistas esperam usar a missão BepiColombo para aprender sobre as origens e evolução do planeta, estudando sua composição, geologia e campo magnético.

Mercúrio é difícil de alcançar porque voar em direção ao sol faz com que as espaçonaves aumentem a velocidade. Uma série de sobrevoos pela Terra, Vênus e Mercúrio está ajudando a desacelerar a BepiColombo, que eventualmente manobrará para entrar em órbita ao redor de Mercúrio. O sobrevoo de quinta-feira (5) foi o quarto dos seis planejados ao redor de Mercúrio, com a BepiColombo passando a apenas 103 milhas acima da superfície do planeta.

As imagens enviadas de volta a partir desses encontros próximos, disse Rothery, são um bônus.

Ele está particularmente intrigado com as bacias de anéis de pico de Mercúrio e como suas estruturas podem estar ligadas ao antigo vulcanismo do planeta – que pode ainda estar marginalmente ativo hoje, disse ele. A BepiColombo tirou fotos de duas bacias de anéis de pico, Vivaldi e a recentemente nomeada Stoddart. Como exatamente esses anéis foram formados ainda é um mistério.

