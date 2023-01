Rio Grande do Sul Novas instalações do aeroporto de Passo Fundo entram em operação na sexta-feira

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

Nos últimos dois anos, o local passou por ampliação e modernização de todo o sítio aeroportuário. Foto: Divulgação Nos últimos dois anos, o local passou por ampliação e modernização de todo o sítio aeroportuário. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As novas instalações do Aeroporto Lauro Kurtz, de Passo Fundo, entram em operação nesta sexta-feira (20). A chegada do primeiro voo, da empresa Azul, está prevista para 9h25min. Nos últimos dois anos, o aeroporto passou por ampliação e modernização de todo o sítio aeroportuário, a partir do Termo de Compromisso, firmado entre a Secretaria de Aviação Civil (SAC), vinculada ao Ministério da Infraestrutura do governo federal. Com ordem de início emitida no final de outubro de 2020, a pista de pouso e decolagem foi totalmente recuperada, aumentando a capacidade estrutural.

Também houve a instalação de equipamentos de auxílio à navegação, balizamento a led e constituição de um pátio para aeronaves – com cinco posições 3C (quatro posições B737.800/Embraer 195-E2 e uma posição ATR-72) e aproximadamente 16 mil metros quadrados – e de um terminal com mais de 2 mil metros quadrados, além de uma subestação e uma central de utilidades.

Complementam as novidades a execução de vias de serviço (Seção de Combate a Incêndios e abastecimentos), áreas de estacionamento e melhorias no acesso ao terminal. No termo de compromisso firmado com a SAC, está prevista a reforma do terminal antigo para abrigar a Seção de Combate a Incêndio (Sescinc). O processo se encontra em fase final de contratação do projeto. Atualmente a categoria da Sescinc é CAT 5, atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar.

A data de início das atividades foi definida pelos Departamento Aeroportuário (DAP) da Secretaria de Logística e Transportes, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) – gestora do aeroporto contratada pelo governo do Estado –, companhias aéreas e a prefeitura de Passo Fundo.

Investimentos

No total, foram investidos R$ 54.908.509,81, cabendo ao Estado R$ 11.908.509,81, cerca de 22% do total. Além desse valor, o termo de compromisso determina que também compete ao Estado a aquisição dos equipamentos e mobiliários para o terminal (esteiras, balcões, raio x, pórtico e mobiliários em geral), orçados em aproximadamente R$ 2,5 milhões. Nesse item, o Estado conseguiu uma cessão de uso não onerosa dos equipamentos com a Infraero (esteiras, balcões de check-in e carrossel de bagagens no desembarque), que deverá passar por modernização (retrofit) no valor de R$ 102 mil. A manutenção dos veículos de combate a incêndio recebeu R$ 64 mil de investimento.

A contratação da Infraero pelo Estado para a gestão do aeroporto tem um custo aproximado de R$ 266 mil mensais. Prestes a completar 50 anos, a empresa atua como braço executor de políticas públicas para a aviação civil, com a finalidade de implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária. Sua rede é composta, atualmente, por 19 aeroportos. Também mantém dez contratos de gestão e operação com Estados e municípios.

