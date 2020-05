Política Novas regras sobre distanciamento controlado no Rio Grande do Sul valem a partir desta segunda-feira. Acompanhe o pronunciamento do governador

Por Redação O Sul | 9 de Maio de 2020

Eduardo Leite durante live neste sábado. Foto: Reprodução/Facebook Pronunciamento do governador Eduardo Leite. (Foto: Reprodução/FaceBook) Foto: Reprodução/Facebook

O novo decreto com novas regras sobre distanciamento controlado no Rio Grande do Sul é anunciado pelo governador Eduardo Leite na tarde deste sábado (9), por meio de live transmitida pelo perfil oficial do Executivo estadual no FaceBook.

O distanciamento controlado permitirá a flexibilização ou endurecimento de regras com base no impacto semanal do coronavírus em cada uma das 20 regiões do Estado. Conforme acontecer a proliferação do vírus e de acordo com a taxa de ocupação de leitos de UTI, será definida, a cada semana, uma bandeira de risco (amarela, laranja, vermelha e preta) para cada região.

Acompanhe o pronunciamento ao vivo:

Coletiva coronavírus 09/05 Detalhamento do modelo de distanciamento social controlado a ser implementado no Estado RS e apresentação do mapa com as bandeiras das 20 regiões estabelecidas nesse processo Publicado por Governo do Rio Grande do Sul em Sábado, 9 de maio de 2020

