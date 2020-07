Porto Alegre Novas tendas ampliam pontos de testagem para Covid-19 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Desde o início da pandemia, a prefeitura tem ampliado gradativamente a testagem da população. Foto: Robson Da Silveira/SMS PMPA Desde o início da pandemia, a prefeitura tem ampliado gradativamente a testagem da população. (Foto: Robson Da Silveira/SMS PMPA) Foto: Robson Da Silveira/SMS PMPA

O teste RT-PCR, que detecta a presença do novo coronavírus nos primeiros sete dias de aparecimento dos sintomas, agora pode ser feito em tendas próximas a unidades de saúde. As novas estruturas reforçam o atendimento oferecido desde março pela prefeitura em tendas instaladas junto a serviços de urgência e emergência, como pronto atendimentos e hospitais.

Conforme a diretora de Atenção Primária da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Diane Nascimento, os locais foram escolhidos para aumentar a cobertura de testagem e evitar que a população circule em busca de exames. Nesta segunda-feira (27), começaram a funcionar as tendas localizadas ao lado dos postos de saúde Nova Brasília e Cohab Cavalhada.

Na última semana, Porto Alegre ampliou a capacidade de testagem para o novo coronavírus em mais 500 exames RT-PCR diários na rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Com o acréscimo, a prefeitura tem condições de aplicar até 1,6 mil testes diariamente.

A ampliação é feita a partir de convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Fundação de Apoio da Ufrgs. Além de pessoas com sintomas, os testes estão disponíveis a familiares do mesmo domicílio e a pessoas que tiveram contato no trabalho com colegas diagnosticados com Covid-19, mediante apresentação de CPF do caso confirmado.

Desde o início da pandemia, a prefeitura tem ampliado gradativamente a testagem da população. De acordo com dados da SMS, entre 8 e 15 de junho, 604 pessoas foram testadas. O número saltou para 1.839 entre os dias 29 de junho e 5 de julho. Ao identificar sintomas de Covid-19, como dor de garganta, febre e tosse, usuários do SUS devem procurar a unidade de saúde de referência, usando máscara de proteção.

Tendas da Atenção Primária:

Unidade de Saúde Nova Brasília – Rua Vieira da Silva, 1.016 (8h às 18h);

Unidade de Saúde Cohab Cavalhada – Rua Paulo Maciel, 220 (8h às 17h);

Unidade de Saúde Diretor Pestana – Rua Dona Teodora, 1.016 – Humaitá (8h às 20h);

Unidade de Saúde São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6.670 – Agronomia (8h às 20h);

Unidade de Saúde 1º de Maio – Av. Professor Oscar Pereira, 6.199 – Cascata (8h às 20h);

Unidade de Saúde Cristal – Rua Cruzeiro do Sul, 2.702 (7h às 19h);

Unidade de Saúde Paulo Viaro – Estrada do Lami, 4.488 (8h às 17h);

Unidade de Saúde Moradas da Hípica – Rua Geraldo Link, 235 (7h às 19h);

Cais (Centro de Acolhimento e Isolamento Social) – Av. Saturnino de Brito, 1.425 (8h às 18h).

