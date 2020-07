Esporte Jean Pyerre participa ao vivo do programa Grenal FC da Rádio Grenal

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Jean Pyerre participa a partir das 18h. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Jean Pyerre participa a partir das 18h. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O jogador Jean Pyerre participa nesta segunda-feira (27) a partir das 19h do programa Grenal FC da Rádio Grenal. O meia vai falar sobre a última rodada, Grenal e muito mais ao vivo. Ele foi o autor do gol do Grêmio no clássico 425, na última quarta-feira, que marcou o retorno do Gauchão.

Sintonize a Rádio Grenal em FM 95,9, pelo site radiogrenal.com.br, aplicativos ou Claro Net canal 300, ou ainda pelas redes sociais:

