Variedades Nove alimentos para ajudar no combate da ressaca de fim de ano

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A água de coco hidrata e repõe os nutrientes perdidos com o álcool. (Foto: Reprodução)

E, as festas de final de ano são celebrações em que, muitas vezes, excessos acontecem. Por isso, a nutricionista funcional Regina Moraes Teixeira afirma que é necessário um cuidado especial. “Se a pessoa tiver uma boa alimentação e estiver sempre se hidratando, não terá problemas com a ressaca. Agora se não houver cuidados antes e após, os sintomas serão pertinentes”, diz.

Os sintomas clássicos da ressaca são náuseas, dores de cabeça, sensação de queimação no estômago e corpo fraco. Não há milagre quando se tratam de remédios que prometem combater estes sintomas, e o que poucos sabem é que estes medicamentos não são necessários se a pessoa se alimentar bem e estiver sempre hidratada. “Com os alimentos corretos e a adequada quantidade de água é possível conseguir o mesmo alívio dos medicamentos e de uma maneira muito mais natural e saudável, por isso nunca beba de estômago vazio. O álcool agride muito as paredes do estômago, sobrecarrega o fígado, afeta o sistema nervoso e ainda causa desidratação”, explica Regina.

Para te ajudar, fizemos uma lista com nove alimentos ideais para o dia seguinte. Você também pode conferir como funciona cada bebida para entender melhor suas consequências na ressaca e pegar mais leve na virada do ano.

1-Água de coco: hidrata e repõe os nutrientes perdidos com o álcool;

2-Hortelã: melhora a digestão e alivia as dores de estômago.

3-Melão: auxilia na hidratação e na eliminação de toxinas da ressaca. Também é fonte de vitaminas e mineiras, como o potássio e o fósforo.

4-Banana: reduz a azia e também possui potássio.

5-Ovo: contém acetilcisteína, antioxidante que evita a lesão celular e corrobora com a recuperação do organismo na ressaca.

6-Laranja: melhora as dores de cabeça e o apetite.

7-Acerola: também é rica em vitamina C, tendo ação antioxidante e melhorando a palidez e o sono.

8-Quiabo: fonte de fibra solúvel, que estabiliza os níveis de açúcar no sangue.

9-Abóbora: Ajuda na digestão. Contém magnésio e potássio, minerais eficientes para evitar fadiga e cãibras, comuns durante a ressaca.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades