Variedades Saiba como fazer a menstruação descer ou parar antes do tempo

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Que mulher nunca passou por um período menstrual inconveniente? E assim, buscou por métodos de como fazer a menstruação descer ou parar de descer antes do tempo?

Pode ser em razão da proximidade de uma festa, ou então de uma viagem muito aguardada. Bem, nesses casos, existem algumas formas de estimular o organismo a adiantar o período menstrual.

Mas, atenção, antes de seguir qualquer uma das dicas a seguir é importante sempre consultar uma ginecologista. E isso porque alguns dos métodos, como alguns chás, podem conter substâncias abortivas.

Já é de conhecimento universal que a medicina baseada em remédios naturais consegue realizar alguns feitos um tanto impressionantes. Os chás de ervas emenagogas, que estimulam o fluxo sanguíneo na região pélvica e no útero, são bastante famosos por provocar a menstruação.

Como fazer a menstruação descer antes do tempo com chás:

1-Chá de gengibre

Essa raiz é quase um deus dos chás! Ajuda em muita coisa: artrite, má circulação, pressão alta, dores musculares, colesterol alto, resfriado, gastrite e até mesmo no emagrecimento.

Em certa quantidade ele também pode causar a contração do útero, estimulando a menstruação.

2-Chá frio de folhas de rabanete

As folhas de rabanete têm saponinas e alcaloides que levam a musculatura lisa do estômago, intestino e útero a contrair. E assim, fazem com que a menstruação desça antes do tempo.

3-Chá de orégano

Quem pensa que o orégano é apenas um complemento da pizza está enganado. O chá da erva também traz muitos benefícios como controle de pressão arterial, auxílio em tratamentos de insônia, ação antibacteriana e anti-inflamatória, entre outras vantagens.

4-Chá de sene

Apesar de não ser uma das ervas mais famosas desta lista, sene também entra aqui como uma das que estimulam a contração do útero. E, assim, a menstruação.

Atenção: por ter um efeito laxante, é normal que após tomar o chá ocorra episódios de diarreia, principalmente se essa pessoa não estiver sofrendo de prisão de ventre.

E quanto ao sexo?

Além dos chás, para quem quer saber como fazer a menstruação descer antes do tempo, aqui vai outra artimanha: sexo!

Durante o ato, caso esteja sendo prazeroso, o útero tende a dilatar, criando um vácuo, o que pode estimular a menstruação a descer.

Caso você esteja sofrendo com atrasos em sua menstruação, é recomendável que procure uma ginecologista antes de que qualquer método seja aplicado, pois existem muitas causas para a irregularidade no ciclo menstrual, além da gravidez.

Por outro lado, a causa do atraso pode também ser apenas emocional ou psicológica, portanto outro método é tentar relaxar. Exercícios com treinos de força pesados também podem ser a causa da irregularidade, portanto tente reduzir esses exercícios.

Também é possível parar a menstruação rapidamente, se necessário, mas é preciso deixar claro, mais uma vez, que qualquer interferência nesse processo natural é carente de um acompanhamento médico.

1-Compressa de gelo para parar menstruação

Um dos processos naturais para interromper a menstruação é a compressa de gelo. Assim como bolsas de calor dilatam os vasos sanguíneos e aliviam inchaços e dores, as compressas frias contraem os vasos, travando a menstruação.

Para aplicar o método basta colocar compressas de gelos na região do ventre de 15 em 15 minutos a cada 4 horas. Aos poucos, notará a quantidade de menstruação reduzindo até que finalmente pare.

2-Vinagre

Esse método não vai acabar com a menstruação por completo, mas pode reduzir o fluxo. Basta diluir o vinagre de maçã em um copo de água, misturar bem e beber esta mistura 2 ou 3 vezes ao dia.

3. Gelatina

Este é um dos métodos mais famosos para interromper a menstruação. Um copo de água e uma gelatina: bata os ingredientes até obter um bebida fácil de digerir. Em seguida, tome a mistura como se fosse um refresco e, em poucas horas, a sua menstruação será interrompida, mas apenas por algumas horas.

4-Infusão de tomilho

A infusão de tomilho ajuda a interromper a menstruação de forma rápida e efetiva. Para isso, prepare um chá com esta erva medicinal e tome depois das refeições. Se desejar, adicione um pouco de mel para adoça.

5-Limão

Essa fruta possui as propriedades ideais para parar a menstruação. Para esse método será necessário fazer um suco com 2 limões e beber durante o dia para que o sangramento seja reduzido de forma considerável.

Mas, atenção, limão é uma fruta ácida e pode trazer malefícios se ingerido em grande quantidade ou com muita frequência.

6-Chá de canela

Neste método de como fazer a menstruação parar de descer, basta preparar um chá de canela e ir tomando ao longo do dia em que você queira reduzir o sangramento.

A canela é adstringente e, por isso, ajuda a fechar os vasos sanguíneos, fazendo com que a menstruação diminua. Mas tome cuidado, pois ela também é conhecida por ter substâncias abortivas, portanto, sempre procure um médico.

