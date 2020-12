Variedades Com Covid, Genival Lacerda completa 22 dias em ventilação mecânica

25 de dezembro de 2020

Músico de 89 anos está internado em estado grave com Covid-19. (Foto: Reprodução/Instagram)

O músico Genival Lacerda, de 89 anos de idade, segue internado na UTI com Covid-19 e, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (25), seu estado de saúde continua grave, porém estável.

“O paciente Genival Lacerda continua internado na UTI. Está traqueostomizado, no 22° dia de ventilação mecânica. Mantém pressão estável, sem necessidade de drogas vasoativas. Função renal normal, com boa diurese”, dizia o documento, que diz que ele está se recuperando da infecção respiratória.

“Respondeu bem ao tratamento antibiótico, superando no momento um quadro de infecção respiratória. A perspectiva de tratamento é a retirada gradual da sedação e da ventilacão mecânica. Permanece grave, porém estável”, ainda constava no comunicado.

O psicólogo e ex-BBB Victor Hugo, de 26 anos de idade, que teve alta após ficar internado em um hospital em Maceió por conta da Covid-19, voltou à web, na tarde desta sexta-feira (25), e falou pela primeira vez sobre o assunto.

“Amigos, preciso descansar um pouco. Ainda não consegui ler nada. Obrigado pelas correntes de oração. Com certeza me ajudaram. Deus é maior que tudo!”, escreveu em sua página do Twitter.

