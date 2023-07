Porto Alegre Nove escolas recebem o Rolê da Vacina nesta terça-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em um mês e meio, a ação já imunizou 16,5 mil estudantes em Porto Alegre Foto: Divulgação . (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rolê da Vacina, campanha de vacinação itinerante da prefeitura, por meio das secretarias de Saúde e Educação, chega a nove escolas nesta terça-feira (18). Em um mês e meio, a ação já imunizou 16,5 mil estudantes em Porto Alegre.

A vacinação contra gripe e Covid-19 ocorre nas escolas municipais de Ensino Infantil (EMEI) Maria Helena Cavalheiro Gusmão (US Monta Cristo) e Florencia Vurlod Sociais (US Macedônia); instituições de Ensino Infantil Jerusalém (US Beco dos Coqueiros), Vitória (CF Diretor Pestana), Criança Esperança (US Esperança Cordeiro) e Eugenia Conte (US Ramos) e escolas de Ensino Infantil Jardim Floresta Lami (US Lami), Vila Gaúcha (US Vila Cruzeiro) e Padre Pedro Leonardi II (US São Vicente Martir).

Em parênteses, as unidades cujas equipes serão as responsáveis pela aplicação das doses. Menores de 12 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis para aplicação. A vacinação não é obrigatória.

A diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Vânia Frantz, reforça que um dos principais objetivos é ampliar ao máximo a imunização de crianças e adolescentes, uma vez sendo um dos públicos que mais precisa de internação hospitalar em virtude de doenças respiratórias.

“Garantir a saúde e reduzir a busca às emergências é o principal foco desta ação nas escolas, e só conseguiremos isso por meio da vacinação. Atingimos 33% desse público vacinado e estamos trabalhando para que o número siga avançando”, afirma Vânia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/nove-escolas-recebem-o-role-da-vacina-nesta-terca-feira-em-porto-alegre/

Nove escolas recebem o Rolê da Vacina nesta terça-feira em Porto Alegre

2023-07-17