Tecnologia Um ano após a chegada do 5G no Brasil, tecnologia ainda enfrenta desafios para se expandir

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2023

As operadoras reclamam da demora nas autorizações para instalar novas antenas de internet móvel de quinta geração. (Foto: Reprodução)

Faz um ano que a internet móvel de quinta geração chegou ao Brasil. E a tecnologia 5G ainda enfrenta desafios para se expandir.

A implantação da tecnologia no País está acelerada. Pelo cronograma da Anatel, a internet rápida deveria estar disponível apenas nas 27 capitais. Mas, segundo a agência, já está em 184 cidades. As operadoras, que são responsáveis por oferecer o serviço, dizem que poderiam ser mais. Elas reclamam da demora nas autorizações para instalar novas antenas da tecnologia 5G – e vão ser muitas.

Imagine uma cidade com o território completamente coberto por dez antenas de 4G. Para onde for, tem serviço. A internet 5G tem uma velocidade muito maior, mas o alcance das antenas é muito menor. Se apenas as mesmas dez forem trocadas para a nova tecnologia, a cidade fica com várias áreas sem cobertura.

Segundo as operadoras, é preciso ter de cinco a dez vezes mais torres de 5G para cobrir o mesmo território. São os municípios que determinam onde as torres podem ser instaladas. Mas, segundo as operadoras, muitos ainda não fizeram leis para as novas antenas.

“A legislação municipal para o licenciamento das infraestruturas garante a segurança jurídica necessária às operadoras, dado que são equipamentos com um alto investimento”, afirma Diogo Della Torres, coordenador de infraestrutura da Conexis Brasil Digital.

A Anatel reconhece o problema. Para agilizar, criou um modelo de projeto de lei que pode ser usado pelas prefeituras.

“A legislação que nós propomos em nosso site é neutra e pode ser adotada sem problemas por qualquer município, e vai facilitar muito a implantação da nova tecnologia”, diz Marina Cruz Vieira Villela, chefe de gabinete da Anatel.

Por nota, a Confederação Nacional dos Municípios informou que conversa com os prefeitos sobre a importância de atualizar as normas e diz que o papel do município inclui definir preços públicos e incentivar normas que ampliem a conectividade em áreas periféricas.

O professor Marcelo Zuffo, coordenador do Centro de Inovação da USP, afirma que o 5G não deveria ter entraves.

“Ele traz inteligência artificial, ele traz internet das coisas. E para um prefeito de uma pequena ou média cidade, vai trazer mais turismo, vai trazer mais segurança, vai trazer a telemedicina, vai trazer o teletrabalho. Então, esses são os benefícios que foram especificados no 5G e precisam chegar rápido na população”, diz Zuffo.

2023-07-09