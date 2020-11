Geral Nove Estados recuperaram em setembro o patamar de produção industrial anterior à pandemia do coronavírus

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O setor industrial vem ampliando o retorno à produção no Brasil. (Foto: José Paulo Lacerda/CNI)

Com altas em 11 dos 15 locais pesquisados entre agosto e setembro, o setor industrial vem ampliando o retorno à produção no Brasil, após as paralisações devido à pandemia de Covid-19. Nove Estados recuperaram em setembro o patamar de produção pré-pandemia: Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Pará, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O RS teve um avanço de 4,5%. Os resultados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-Regional), divulgada nesta terça-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

São Paulo, estado com o maior peso na indústria, teve também o principal impacto positivo no índice nacional do mês (2,6%). Segundo o gerente da pesquisa, Bernardo Almeida, a influência paulista veio do setor de veículos automotores, que também foi a principal atividade na média nacional. “A alta de 5,0% foi a quinta taxa positiva consecutiva de São Paulo. Nesse período, o estado já acumulou um ganho de 46,6% e está 4,4% acima do patamar de produção de fevereiro de 2020”, informa.

Já o Paraná, com alta de 7,7%, apresentou o maior resultado em magnitude e o segundo impacto positivo no índice. “No caso do Paraná, a influência positiva veio, além do setor de veículos, do setor de máquinas e equipamentos”, explica Almeida. Esta é a quinta taxa positiva consecutiva, acumulando ganho de 46,2%. O estado também já alcançou o patamar pré-pandemia, ficando 0,5% acima do nível de produção de fevereiro.

Por outro lado, com queda de 3,1%, o Rio de Janeiro foi o principal impacto negativo na indústria nacional. “O Rio de Janeiro vinha de quatro altas consecutivas, período em que acumulou um ganho de 19,8%. Porém, com o recuo do mês de setembro, o estado volta a ficar num patamar 2,6% abaixo do nível de fevereiro”, destaca o gerente da pesquisa. Almeida explica, ainda, que a influência negativa veio dos setores de refino e extração de petróleo, bastante atuantes na indústria fluminense.

Pernambuco, que havia recuperado as perdas da pandemia em agosto, teve queda de 1,3% na produção de setembro, ficando 0,3% abaixo do patamar de fevereiro.

Em relação a setembro de 2019, a alta de 3,4% da produção industrial nacional foi acompanhada por 12 dos 15 locais pesquisados. “Este é o primeiro resultado positivo após dez meses de quedas, desde novembro de 2019”, ressalta Almeida.

Segundo ele, São Paulo também teve o principal impacto nessa comparação, com uma alta de 4,9%, puxada pelos setores de produtos alimentícios, com maior produção de açúcar (cristal e VHP), e derivados de petróleo, com aumento principalmente na produção de óleo diesel, óleos combustíveis e gasolina automotiva. No RS, a alta foi de 5,8% na comparação entre setembro deste ano e o mesmo mês de 2019. As informações são do IBGE.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral