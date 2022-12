Inter Novela Igor Gomes; negociação segue travada, mas jogador aceita condições do Inter

12 de dezembro de 2022

Os jogadores voltam ao trabalho na quarta-feira

A novela Igor Gomes ainda não chegou ao fim. O Inter ainda aguarda uma definição do jogador que tem contrato até março com o São Paulo. O atleta aceitou as condições apresentadas pelo Colorado, mas ainda não foi fechado o negócio, pois existe uma expectativa de uma ida para a Europa.

Para ter o jogador antes de março, o clube gaúcho pretende ceder o atacante David. Igor chegaria ao Inter para ser uma reposição para Edenilson, que também deve deixar o clube no início da temporada de 2023. O meia desperta interesse do Atlético Mineiro e antes estava chamando atenção do Santos.

Até o momento, o Inter não fechou e apresentou nenhuma negociação, mas o diretores colorados dizem não ter pressa para fazer anúncios. Alguns dos novos reforços devem ser anunciados durante esta semana.

