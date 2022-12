Inter Inter prepara renovação com o volante Gabriel até 2024

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O jogador rompeu os ligamentos do joelho direito no dia 1º de outubro Foto: Divulgação/Inter O jogador rompeu os ligamentos do joelho direito no dia 1º de outubro (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em recuperação, o volante do Inter Gabriel irá ter seu contrato ampliado. Atualmente, ele é até o final da temporada de 2023. Com isso, o jogador deve assinar em breve um novo documento com o time.

As conversas entre a direção do clube gaúcho estão paradas em termos, mas a expectativa é de fechar até a temporada de 2024 com renovação automática por mais um ano caso o jogador atinja algumas metas já pré definidas.

O volante era um dos destaques da equipe comandada pelo técnico Mano Menezes. Assumiu a titularidade, conquistou o carinho da torcida e virou líder no vestiário. Virou o capitão do time nas ausências de Taison e Edenilson.

Gabriel ganhou o apelido de “Ruf, Ruf” pela torcida. O jogador rompeu os ligamentos do joelho direito no dia 1º de outubro durante a vitória por 1 a 0 sobre o Santos. Fez sua cirurgia em São Paulo e está em fase de recuperação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter