Grêmio Reinaldo, novo lateral esquerdo do Grêmio, é apresentado oficialmente pelo Clube

Por Lorenzo Rivero | 12 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O jogador chega sendo peça de confiança do técnico Renato Portaluppi Foto: Lucas Uebel/Grêmio O lateral esquerdo chega sendo peça de confiança do técnico Renato Portaluppi. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O lateral-esquerdo Reinaldo, ex-São Paulo, foi apresentado, nessa segunda-feira (12), pelo Grêmio como novo reforço para a temporada de 2023. O jogador foi anunciado para os torcedores ao lado do vice-presidente de futebol, Paulo Caleffi, e do diretor do setor, Antonio Brum.

O atleta ficou livre no mercado após quase uma década atuando pelo São Paulo. Antes de assinar com o Clube gaúcho, o lateral recebeu proposta do Fluminense. Um dos fatores determinantes para ele fechar com o Grêmio foi o fato de Renato Portaluppi ser o treinador da equipe.

“Sempre tive a vontade de jogar no Grêmio, isso pesou muito. Ser treinado pelo Renato também fez eu vir jogar aqui. Tenho certeza que isso me chamou muita atenção”, disse o atleta em coletiva de imprensa.

Reinaldo foi o primeiro jogador a ser apresentado na era do presidente Alberto Guerra, eleito em novembro. Em sua entrevista, o jogador foi perguntado sobre as suas questões físicas já que diversos reforços já chegaram ao Tricolor com problemas físicos.

” [Estou] Muito bem. Eu enxergo que ainda tenho condição de ajudar o Grêmio. Ano passado fiz mais de 50 partidas, ajudei o clube onde estava. Vou estar muito bem fisicamente, fazer uma excelente pré-temporada para honrar esse Clube e todos que confiaram no meu trabalho”, assegurou o lateral.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio