Por Redação O Sul | 7 de abril de 2022

Equipe é composta por médica, enfermeira e psicólogo, oferecendo atendimento integral à saúde Foto: Cristine Rochol/PMPA Equipe é composta por médica, enfermeira e psicólogo, oferecendo atendimento integral à saúde (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A comunidade da Restinga, no Extremo-Sul de Porto Alegre, tem acesso a um novo serviço a partir desta quinta-feira (07), quando se comemora o Dia Mundial da Saúde.

Garantia de um olhar especializado voltado a mulheres e homens trans, travestis e pessoas não binárias, o segundo Ambulatório Trans da Capital atenderá na Clínica da Família Álvaro Difini (rua Álvaro Difini, 520). A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e integra a programação oficial de comemoração pelo aniversário de 250 anos de Porto Alegre.

Inicialmente, o atendimento será oferecido todas as quintas-feiras, das 8h30 às 12h30, na unidade móvel do programa Fique Sabendo, estacionada no pátio da clínica. Em duas semanas, será disponibilizada sala específica.

A equipe é multidisciplinar, composta por médica, enfermeira e psicólogo, oferecendo atendimento integral à saúde – consulta, exames, hormonização, acolhimento e encaminhamentos.

Contratualizado com a Associação Hospitalar Vila Nova, o serviço faz parte da Atenção Primária da SMS. O local oferece atendimento para residentes de Porto Alegre por demanda espontânea. O formato é inspirado no Ambulatório Trans do Centro de Saúde Modelo, que fica no bairro Santana, criado em agosto de 2019 e primeiro da cidade específico nessa linha de cuidado.

“O acesso de atendimento especializado à população trans na Restinga é um significado de garantia de direitos e de mais dignidade, no sentido de corrigir algumas iniquidades”, diz a assessora de Saúde Integral LGBTQIA+ da SMS, Gabriela Tizianel, que atende no Modelo e atua na capacitação dos profissionais. Segundo ela, pessoas que moram em áreas mais afastadas da região central têm dificuldade de acessar o ambulatório e acabam interrompendo o acompanhamento.

A abertura do novo serviço foi acompanhada pelo secretário-adjunto de Saúde, Richard Dias. “Estamos muito satisfeitos em estender esse atendimento tão importante à população trans que vive na região”, afirma Dias.

