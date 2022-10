Brasil No Rio de Janeiro, novo aplicativo tem botão de emergência para mulheres vítimas de violência

Rede Mulher, lançado nessa sexta (21), tem redirecionamento direto para a Central 190. (Foto: Reprodução)

Um novo aplicativo traz uma ferramenta para mulheres vítimas de violência.

O Rede Mulher conta com um botão de emergência para o acionamento direto à Central 190. A vítima, que já terá seus dados cadastrados previamente no sistema, chama a Polícia Militar ao clicar no botão e não precisará telefonar. Através da localização do celular, os agentes conseguem prestar auxílio.

Além do botão de emergência, também é possível realizar o boletim de ocorrência online na Polícia Civil. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), este ano, até agosto, 73 mulheres foram vítimas de feminicídio só no Estado do Rio de Janeiro.

O aplicativo foi desenvolvido pela Polícia Militar. O Rede Mulher já está disponível para download nas lojas de aplicativo para celulares. Para acessar, é necessário que seja feito um cadastro prévio.

Após a realização do cadastro, a usuária terá acesso ao botão de emergência, ao registro online para boletim de ocorrência, a centros especializados para atendimento à mulher, com telefone e endereços. De acordo com a tenente-coronel Claudia Moraes, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, é necessário que o acesso a localização esteja ativado para a PM acessar a vítima.

“Quando a mulher aciona imediatamente o sistema 190, ele vai, imediatamente, ver qual é a viatura mais próxima da localização dessa mulher. Ela vai ser atendida em um espaço menor de tempo, e a gente sabe que em situações emergenciais o tempo de resposta é a diferença entre a vida e a morte”, destacou Claudia.

O aplicativo também funciona com um “modo camuflado” — no qual muda de aparência e só pode ser acessado após login e senha para proteção da vítima. Além disso, no aplicativo, podem ser cadastrados três familiares, como explica a tenente-coronel, para agirem como “guardiões” e receberem a localização da vítima no momento que ela aciona o botão de emergência.

“Quando a vítima aciona o botão do pânico, ela pode acionar o 190 e também acionar os guardiões. Ou ela pode acionar somente os guardiões, isso também é muito importante para as mulheres nas comunidades, onde a polícia precisar realizar uma operação para chegar”, explicou.

Claudia Moraes destacou a importância da criação desse novo aplicativo para auxiliar as vítimas de violência. Entre janeiro e setembro deste ano, a Central 190 recebeu 50.722 chamados relativos a crimes contra mulher, o que representa 15,30% dos chamados e é o segundo maior tipo de acionamento pelo 190.

O Dossiê Mulher 2021, do ISP, também mostrou que em 2021, a cada cinco minutos uma mulher foi vítima de violência no Estado do Rio. De acordo com o levantamento, a cada 24 horas, 91 foram vítimas de lesão corporal dolosa e 83 foram vítimas de ameaças.

