Rio Grande do Sul Novo boletim de balneabilidade aponta que todos os pontos do Litoral Norte gaúcho continuam próprios para banho

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A análise das condições das águas é realizada pela Fepam Foto: Marcelo Warth/O Sul A análise das condições das águas é realizada pela Fepam. (Foto: Marcelo Warth/O Sul) Foto: Marcelo Warth/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) divulgou, na sexta-feira (14), o nono boletim do projeto Balneabilidade 2024-2025 no Rio Grande do Sul. Dos 93 pontos analisados, 83 estão próprios para banho e dez encontram-se impróprios. Os 34 pontos do Litoral Norte continuam aptos a receber os banhistas.

Da mesma forma, todos os pontos analisados em Pelotas aparecem com o status de próprio para banho.

Confira os pontos que estão impróprios para banho:

Município/Balneário/Praia

Arroio Grande – Balneário Pontal – Lagoa Mirim

Barra Do Ribeiro – Praia Recanto das Mulatas – Lago Guaíba

Cerrito – Balneário Cerrito – Rio Piratini

Pedro Osório – Balneário Pedro Osório – Rio Piratini

Santa Maria – Balneário Passo do Verde – Rio Vacacaí

Santiago – Balneário Distrito de Ernesto Alves – Rio Jaguarizinho

São Jerônimo – Praia do Encontro – Rio Jacuí

Tapes – Balneário Rebelo

Tapes – Praia do Pinvest

Viamão – Praia Da Pedreira – Lago Guaíba

Recomendações

A Fepam também divulgou algumas recomendações aos banhistas:

– Entre na água apenas em local com condição própria para banho.

– Evite tomar banho em época chuvosa, nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em períodos de cheia dos rios ou em canais pluviais, saídas de córregos ou rios que afluem nas praias, pois as águas podem estar contaminadas por esgotos domésticos.

– Não tome banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde.

– Atenção especial com crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/novo-boletim-de-balneabilidade-aponta-que-todos-os-pontos-do-litoral-norte-gaucho-continuam-proprios-para-banho/

Novo boletim de balneabilidade aponta que todos os pontos do Litoral Norte gaúcho continuam próprios para banho

2025-02-15