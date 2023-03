Política Novo botão polêmico do WhatsApp: veja como usar

Por Redação O Sul | 12 de março de 2023

Os usuários podem optar por não serem adicionados em grupos. (Foto: Reprodução)

Atualmente, o WhatsApp é uma das redes sociais mais populares que existe, isso se dá devido as facilidades que proporciona e também por facilitar a comunicação entre as pessoas. Devido a sua popularidade, a empresa responsável pelo aplicativo, a Meta, está sempre em busca de melhorar a plataforma para melhor a experiência dos usuários.

Devido a isso, recentemente o WhatsApp proporcionou uma ferramenta para os usuários, que já estava sendo pedida faz tempo. A novidade se trata de um controle sobre os grupos de mensagens, pois agora é possível que não coloquem em um grupo sem a sua permissão. Portanto, confira como ativar a novidade a seguir.

A maioria dos usuários do WhatsApp já passaram pela situação de terem sido adicionados a um grupo do WhatsApp, quando na verdade não gostariam de participar daquela conversa. Apesar dessa situação ser bastante desagradável, é bastante comum que isso ocorra com os usuários do aplicativo, principalmente para aqueles que usam a plataforma com mais frequência ou para trabalho.

Pensando nessa questão, assim como citado anteriormente, a Meta está sempre em busca de atender o desejo dos usuários da platafotma. Por isso, agora disponibilizaram um novo botão ‘mágico’ no WhatsApp que promete facilitar muito o controle das pessoas que desejam decidir quando querem ou não estar em um grupo com outros usuários.

De forma simples e prática, o botão permite que os usuários optem por quem ou não pode os adicionar em grupos. Sendo assim, é possível optar pelas três opções descritas a seguir: Todos; Apenas meus contatos; Meus contatos, exceto (escolha alguém).

Dessa forma, o processo para ativar a opção é um tanto quanto simples. Mais especificamente, basta acessar as configurações do aplicativo e em seguida selecionar a opção “Privacidade> Grupos” e limitar quem pode e quem não pode te adicionar nos grupos do WhatsApp.

