Os novos cartões bancários do Auxílio Brasil – em substituição aos antigos cartões do Bolsa Família, que seguem válidos – já começaram a ser entregues aos beneficiários de todo o País, segundo o Ministério da Cidadania.

Foram emitidas, em junho, 3,2 milhões de unidades do cartão com chip. Mas, no total, 6,6 milhões de famílias que ingressaram no programa a partir de novembro de 2021 e ganham o benefício na modalidade poupança social digital devem recebê-lo.