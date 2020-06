Celebridades Novo casal? Bruna Marquezine estaria conhecendo melhor Enzo Celulari

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Amigos revelaram que a atriz estaria encantada pelo empresário Foto: Reprodução/Instagram Amigos revelaram que a atriz estaria encantada pelo empresário. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine está conhecendo melhor Enzo Celulari. Segundo informações do jornal Extra, desta terça-feira (16), amigos revelaram que a atriz estaria encantada pelo empresário e que a aproximação aconteceu durante uma parceria de um bazar virtual beneficente, mas que o contato está limitado a troca de mensagens pelo celular, já que os dois estão cumprindo a quarentena para combater a pandemia do coronavírus. Ativa nas causas sociais, neste mês Bruna doou peças de grife para um leilão beneficente.

Com Enzo Celulari à frente do bazar solidário, Bruna Marquezine teria enviado cinco malas repletas de peças grife que não teria mais usado ou que nunca havia apostado. Em abril, quando já existia o clima de paquera, o filho de Claudia Raia e Edson Celulari conseguiu arrecadar mais de R$ 600 mil para ser usado em prol de famílias afetadas pela covid-19. O projeto uniu também nomes, como Anitta, Ludmilla, Isis Valverde, Mariana Ximenes, Fernanda Gentil, Angélica e Fernanda Souza.

Bruna está sem tornar público nenhum namoro desde seu fim com Neymar. A atriz surpreendeu com a revelação do término durante um evento de moda e logo após voltar de uma viagem da casa do craque, em outubro de 2018. Segundo a artista, a decisão foi do jogador. “Só queria esclarecer que esse término não foi por desentendimento político”, limitou-se à imprensa. Os dois não se seguem mais e deletaram fotos como casal das redes sociais.

Em entrevista, Bruna Marquezine afirmou não ter um tipo de físico ideal que busca em homens, mas que ter valores parecidos aos seus é caminho para o sucesso. “Tem que ser alguém com os valores bem próximos aos meus. Estas são as coisas mais importantes, porque o resto a gente vai encaixando. Relacionamento não é fácil, nenhum tipo, então se não tiver a parceria, a troca e a dedicação para dar certo, não tem futuro. Eu gosto de relacionamentos leves, pessoas leves que não se levem tão a sério, mas que levem o relacionamento a sério, no sentido de se dedicar”, disse. Mãe da famosa, Neide Maia já declarou torcida para que a filha encontre uma pessoa “legal”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades