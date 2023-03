Rio Grande do Sul Novo caso de trabalho análogo à escravidão: governo gaúcho envia representantes a Uruguaiana

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Grupo com mais de 80 pessoas foi resgatado pela PF na sexta-feira. (Foto: Divulgação/PF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Equipes da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) e da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP) chegaram nesta segunda-feira (13) a Uruguaiana (Fronteira-Oeste) para acompanhar os desdobramentos do mais recente caso gaúcho de exploração de mão-de-obra em condições análogas à escravidão. Desta vez, a situação foi constatada em lavouras de arroz da região.

“Foram colocados à disposição todos os serviços das duas pastas, a exemplo do que ocorreu no episódio de Bento Gonçalves [Serra Gaúcha]”, ressaltou o governo do Rio Grande do Sul em seu site estado.rs.gov.br.

A equipe é formada pelo coordenador da Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo (Coetrae) e chefe da Divisão de Assuntos Especiais da SJCDH, or Leonardo Goulart, pela secretária-executiva do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (Codene), Claudia Dutra, pela assistente social e analista de projetos e políticas públicas da Secretaria de Assistência Social (SAS), Tassiane Lemos, além do diretor-geral da STDP, e Ricardo Barbosa.

Os representantes das pastas estaduais já providenciaram os atendimentos iniciais para acolhimento das vítimas. Todos oriundos da própria região, eles foram encaminhados para casa, não havendo portanto a necessidade de abrigamento temporário – diferente do caso dos trabalhadores resgatados em fevereiro do trabalho abusivo na safra da uva, a grande maioria deles oriundos da Bahia.

“É importante ressaltar a articulação com o Instituto-Geral de Perícias (IGP) para o reforço de técnicos no trabalho de identificação do grupo, pois muitos sequer tinham documentos”, ressaltou a diretora do Departamento de Justiça e Políticas sobre Drogas da SJCDH, Viviane Viegas, que coordenou a ação. “Também foi fundamental o apoio das Polícias locais, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública.”

Em sintonia com a estratégia de múltiplo enfrentamento determinada recentemente pelo governo gaúcho, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional atua em paralelo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e ao Ministério Público do Trabalho (MPT). O objetivo é assegurar a liberação emergencial do seguro-desemprego às vítimas e garantir o pagamento integral das verbas rescisórias.

Entenda

O grupo foi resgatado na sexta-feira (10) pela Polícia Federal (PF) em operação conjunta com o MPT. Mais de 80 pessoas do sexo masculino (incluindo dez adolescentes com idades entre 14 e 17 anos) eram submetidas a regime análogo à escravidão em duas fazendas de arroz. Dentre as irregularidades estava a aplicação de agrotóxicos sem o uso de equipamentos de proteção e as jornadas extenuantes.

Além disso, os trabalhadores eram obrigados a caminhar durante quase uma hora sob um sol escaldante até chegar ao local de trabalho. Comida e ferramentas de trabalho não eram fornecidas pelos empregadores. A comida estragava constantemente. Se alguém adoecesse, os dias parados eram descontados da remuneração.

A situação havia sido alvo de denúncia, inicialmente devido ao fato de haver menores de idade trabalhando sob condições extremas e o fato de não haver carteira assinada. Os trabalhadores eram moradores de Uruguaiana e de cidades relativamente próximas, como Itaqui, São Borja e Alegrete.

O empregador foi preso em flagrante por redução à condição análoga a de escravo (artigo 149 do Código Penal). Mas acabou solto no dia seguinte, após pagar fiança.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/novo-caso-de-trabalho-analogo-a-escravidao-governo-gaucho-envia-representantes-a-uruguaiana/

Novo caso de trabalho análogo à escravidão: governo gaúcho envia representantes a Uruguaiana