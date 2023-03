Porto Alegre Orquestra Sinfônica de Porto Alegre homenageia o compositor russo Rachmaninoff com um concerto no próximo sábado

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Gaúcha Olinda Alessandrini será solista ao piano e palestrante. (Foto: Flavio Wild/Divulgação)

Em seu segundo concerto desta temporada, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) homenageará os 150 anos de nascimento do compositor e pianista russo Sergei Rachmaninoff (1873-1943) com um concerto às 17h do próximo sábado (18). O evento será realizado na sede da instituição (junto ao Centro Administrativo do Estado), com transmissão ao vivo no site youtube.com. Ingressos e outras informações em ospa.org.br.

O espetáculo também terá obras do brasileiro Edino Krieger e do francês Francis Poulenc. Interessados em saber mais sobre o programa musical poderão assistir a uma palestra na Sala de Recitais, às 16h, com a pianista gaúcha Olinda Allessandrini, escalada como solista do espetáculo.

No concerto, que também homenageia os 40 anos do Hemocentro do Rio Grande do Sul, os músicos interpretarão “Danças Sinfônicas” (1940), uma das obras mais célebres de Rachmaninoff e a única escrita na íntegra por ele enquanto morava nos Estados Unidos.

À frente da orquestra estará o maestro japonês Nobuaki Nakata, de volta como regente convidado após dez anos. “Estou muito empolgado em voltar ao Brasil”, ressalta. “A Ospa é uma das minhas orquestras favoritas. Eu amo a sincera devoção à música e o brilhantismo da orquestra.”

Ele prossegue: “Rachmaninoff escreveu ‘Danças Sinfônicas’ quase no fim de sua vida, então pode ter pensado nisso como sua última vontade musical. É possível ouvir muitas coisas nesse trabalho, como a saudade de seu lar e uma forte curiosidade pela cultura do novo mundo que ele encontrou”.

Krieger e Poulenc

O espetáculo também homenageia Edino Krieger (1928-2022), criador da Bienal de Música Brasileira Contemporânea e um dos mais importantes nomes da música de concerto brasileira. Ele faleceu em dezembro de 2022, aos 94 anos, deixando uma vasta coleção de obras e um imenso legado, como a peça “Abertura Brasileira”, que será executada no evento.

Com sonoridades vibrantes e elementos da música nordestina, a obra foi composta em 1955, em Londres (Inglaterra). Trata-se de uma homenagem ao músico pernambucano Luiz Gonzaga, o “Rei do Baião”.

Além de Olinda Allessandrini, o concerto terá como solista o pianista André Loss. Juntos, interpretarão “Concerto para Dois Pianos” – em ré menor, do francês Francis Poulenc (1899-1963).

“Tocar pianos a dois é sempre um grande prazer”, empolga-se Olinda. “A interpretação deve ser única. Os diálogos, as intenções musicais, a sincronia, tudo deve fluir como se fosse comandado por um só cérebro.”

Loss também enaltece a peça: “Esse é um dos mais famosos concertos para essa formação. A obra é um marco da maestria e da imaginação estilística neoclássica da década de 1930, permeada de belos e bem-humorados momentos de grande expressividade e do cativante charme da música francesa”.

(Marcello Campos)

